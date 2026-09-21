Engenheiro vira atleta aos 67 anos e chega aos 73 como hexacampeão de triatlo

Durante boa parte da vida, Eduardo Loureiro Calhau construiu a trajetória profissional como engenheiro civil. Aos 67 anos, porém, decidiu acrescentar uma nova rotina aos dias de trabalho: virou triatleta. Quase seis anos depois, Calhau chega aos 73 anos neste mês como hexacampeão brasileiro na categoria 70+ e com participações em campeonatos mundiais na Alemanha e na Espanha.





O triatlo combina natação, ciclismo e corrida, praticados em sequência e sem interrupção. Mesmo tendo começado no esporte depois dos 60 anos, Calhau passou a conciliar os treinos e competições com o trabalho como engenheiro.





"Eu me sinto bem e acho que chegar nessa idade fazendo triatlo são poucas pessoas no Brasil que conseguem. E fica aqui o estímulo. Eu comecei com 67 anos, ninguém tem desculpa para não praticar esporte”, afirma.