Gêmeas de Alegre completam 100 anos com missa e festa em família

As irmãs gêmeas Lavínia Matias Freitas e Levearlinda Matias Batista completam 100 anos nesta segunda-feira (21). Nascidas no distrito de Arraial do Café, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, elas reuniram a família para celebrar o centenário com uma missa de ação de graças e uma festa no último sábado (19).





Na foto da celebração, Lavínia aparece com o vestido verde-escuro, enquanto Levearlinda usa o modelo verde-claro.





Apesar de terem nascido na mesma terra, as irmãs vivem atualmente em cidades diferentes. Lavínia mora em Cachoeiro de Itapemirim e teve 14 filhos, 22 netos e 25 bisnetos. Levearlinda vive em Mantena, em Minas Gerais, e é mãe de um filho e avó de dois netos.





A tradição de gêmeos também se repetiu na família. Lavínia teve filhos gêmeos, e a filha dela, Maria, também é avó de gêmeos.