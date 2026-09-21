AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Longevidade

Gêmeas de Alegre completam 100 anos com missa e festa em família

Lavínia e Levearlinda nasceram no distrito de Arraial do Café e hoje vivem em cidades diferentes; juntas, elas têm 15 filhos, 24 netos e 25 bisnetos.

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 11:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 set 2026 às 11:44

As irmãs gêmeas Lavínia Matias Freitas e Levearlinda Matias Batista completam 100 anos nesta segunda-feira (21). Nascidas no distrito de Arraial do Café, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, elas reuniram a família para celebrar o centenário com uma missa de ação de graças e uma festa no último sábado (19).


Na foto da celebração, Lavínia aparece com o vestido verde-escuro, enquanto Levearlinda usa o modelo verde-claro.


Apesar de terem nascido na mesma terra, as irmãs vivem atualmente em cidades diferentes. Lavínia mora em Cachoeiro de Itapemirim e teve 14 filhos, 22 netos e 25 bisnetos. Levearlinda vive em Mantena, em Minas Gerais, e é mãe de um filho e avó de dois netos.


A tradição de gêmeos também se repetiu na família. Lavínia teve filhos gêmeos, e a filha dela, Maria, também é avó de gêmeos.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Aniversário idosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marisa Orth revela novos detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto
Marisa Orth revela novos detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto: "deu trabalho"
Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show
Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show
Imagem de destaque
Chá de passiflora faz bem para quê? Conheça 6 benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados