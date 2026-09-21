Chá de passiflora faz bem para quê? Conheça 6 benefícios para a saúde

“O fato de uma planta ter uso tradicional ou apresentar resultados promissores em pesquisas não significa que qualquer chá terá o mesmo efeito. Fatores como a espécie utilizada, o preparo e a quantidade consumida podem influenciar os resultados. Por isso, o chá pode fazer parte de uma rotina voltada ao bem-estar, mas não deve substituir a avaliação ou o tratamento de ansiedade, insônia ou outros transtornos”, explica.