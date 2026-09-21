Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Almoço e jantar da semana: 5 receitas leves e saudáveis para incluir no cardápio
Dia a dia

Almoço e jantar da semana: 5 receitas leves e saudáveis para incluir no cardápio

Com ingredientes acessíveis e preparo simples, é possível criar pratos saborosos e nutritivos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 12:54

Frango grelhado com quinoa e vegetais (Imagem: Pablo Morales Food | Shutterstock)
Frango grelhado com quinoa e vegetais Crédito: Imagem: Pablo Morales Food | Shutterstock

Manter uma alimentação equilibrada durante a semana não significa abrir mão de refeições saborosas nem passar muito tempo na cozinha. Com ingredientes variados e preparos simples, é possível combinar proteínas, grãos e vegetais para montar pratos completos e nutritivos. Além de fornecer diferentes nutrientes ao organismo, essas combinações podem favorecer a saciedade e ajudam a variar o cardápio de quem busca manter uma alimentação saudável no dia a dia.

A seguir, confira 5 receitas leves e saudáveis para o almoço e jantar da semana!

1. Frango grelhado com quinoa e vegetais

Ingredientes

  • 2 filés de peito de frango
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • 1/2 colher de chá de orégano
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite, o alho, a páprica, o cominho, o orégano, o sal, a pimenta-do-reino moída, o suco de limão e o coentro. Passe a mistura nos dois lados dos filés de frango e deixe marinar por 15 minutos.

Aqueça uma frigideira em fogo médio e coloque os filés de frango. Grelhe por aproximadamente 5 minutos de cada lado, ou até dourarem por fora e ficarem completamente cozidos no centro. Retire do fogo, deixe descansar por 5 minutos e corte em fatias grossas.

Em um recipiente, misture a quinoa cozida com o pepino, o tomate, o pimentão e o coentro. Adicione o sal e a pimenta-do-reino moída a gosto. Disponha as fatias de frango por cima e sirva em seguida.

2. Filé de tilápia com purê de mandioquinha

Ingredientes

Tilápia

  • 4 filés de tilápia
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê de mandioquinha

  • 500 g de mandioquinha cortada em pedaços
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino moída. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Enquanto isso, coloque a mandioquinha em uma panela, cubra com água e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 20 minutos, ou até ficar macia. Escorra a água e amasse a mandioquinha ainda quente.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo, adicione a mandioquinha amassada e o leite aos poucos, mexendo até obter um purê cremoso e homogêneo. Tempere com sal e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e coloque os filés de tilápia. Grelhe por aproximadamente 4 minutos de cada lado, ou até dourarem por fora e ficarem cozidos no centro. Sirva os filés de tilápia acompanhados do purê de mandioquinha.

3. Arroz 7 grãos com brócolis e cenoura

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz 7 grãos
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de brócolis picado
  • 1/2 cenoura descascada e ralada
  • Sal a gosto
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos. Adicione o arroz 7 grãos e refogue por mais 2 minutos, mexendo para envolver os grãos nos temperos. Acrescente a água e o sal, misture e cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, por aproximadamente 25 minutos, ou até os grãos ficarem macios e a água secar.

Enquanto isso, cozinhe o brócolis no vapor por cerca de 5 minutos, até ficar macio, mas ainda firme. Quando o arroz estiver pronto, desligue o fogo e acrescente o brócolis e a cenoura ralada. Misture delicadamente e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Salada de lentilha com beterraba e queijo feta (Imagem: DronG | Shutterstock)
Salada de lentilha com beterraba e queijo feta Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

4. Salada de lentilha com beterraba e queijo feta

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 2 beterrabas cozidas cortadas em cubos
  • 150 g de queijo feta
  • 1/2 cebola roxa fatiada
  • 1/4 de xícara de chá de salsinha picada
  • 1/4 de xícara de chá de cebolinha picada
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 dente de alho pequeno ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite, o suco de limão e o alho. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture até obter um molho homogêneo. Em uma tigela grande, coloque a lentilha, a beterraba, a cebola roxa, a salsinha e a cebolinha. Regue com o molho e misture delicadamente. Finalize com o queijo feta esfarelado. Sirva em seguida.

5. Rolinhos de berinjela com grão-de-bico e ricota

Ingredientes

  • 2 berinjelas
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Lave as berinjelas em água corrente e corte-a em fatias finas no sentido do comprimento. Tempere com sal e reserve por 10 minutos. Enquanto isso, amasse o grão-de-bico com um garfo, deixando alguns pedaços inteiros. Em um recipiente, misture o grão-de-bico, a ricota, a cebola, o alho e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture bem.

Seque as fatias de berinjela com papel-toalha e distribua uma porção do recheio sobre cada uma. Enrole cuidadosamente e disponha os rolinhos em uma assadeira. Cubra com o molho de tomate e finalize com as folhas de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até a berinjela ficar macia e o recheio aquecido. Retire do forno e sirva em seguida.

Veja Também 

Imagem de destaque

Tem atum em casa? Veja 5 receitas proteicas e fáceis para o almoço

Imagem de destaque

Muito além do purê: 5 receitas com batata-doce ricas em proteínas para o almoço

Imagem de destaque

5 tortas proteicas de liquidificador para deixar o almoço mais prático

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marisa Orth revela novos detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto
Marisa Orth revela novos detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto: "deu trabalho"
Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show
Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show
Imagem de destaque
Chá de passiflora faz bem para quê? Conheça 6 benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados