Tem atum em casa? Veja 5 receitas proteicas e fáceis para o almoço

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo e escorra. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola roxa por 2 minutos, sem deixar dourar. Acrescente as azeitonas e refogue por mais 2 minutos. Junte o atum e o espaguete e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e ajuste. Desligue o fogo e acrescente algumas gotas do suco de limão. Misture delicadamente e finalize com folhas de tomilho. Sirva em seguida.