Grammy Latino indica Anitta, Loulu Gilberto e Zeca Veloso; veja a lista

O Grammy Latino divulgou na manhã desta quarta (16) os indicados à premiação deste ano, que acontece em 12 de novembro. Quatro brasileiros aparecem nas categorias gerais Anitta, que concorre à disco do ano com "Equilibrivm"; Loulu Gilberto, que concorre a gravação do ano, com "O Amor nos Encontrou", e a artista revelação; e Zeca Veloso e Dora Sanches, também na disputa de artista revelação.

Nas categorias principais, as que não são segmentadas por idioma, país ou gênero musical, destacam-se a dupla C7riel e Paco Amoroso e os cantores Milo J, Jorge Drexler, Karol G, Rosalía, Mon Laferte e Silvana Estrada. Esses concorrem em disco, música do ano e gravação do ano.

Veja a lista de indicados ao Grammy Latino 2026 abaixo:





ÁLBUM DO ANO

- "Equilibrivm", Anitta

- "Free Spirits", Ca7riel & Paco Amoroso

- "Taracá", Jorge Drexler

- "Vendrán Suaves Lluvias", Silvana Estrada

- "Tropicoqueta", Karol G

- "Femme Fatale", Mon Laferte

- "Muda", Carín León

- "La Vida Era Más Corta", Milo J

- "¿Dónde Es El After?", Rawayana



- "Lux (complete works)", Rosalía

ARTISTA REVELAÇÃO

- Delilah

- Fabian

- Loulu Gilberto

- Arath Herce

- Macario Martínez

- Maye

- Sofia Monroy

- Kendall Penã

- Dora Sanches

- Aria Vega



- Zeca Veloso

CANÇÃO DO ANO

- "Coleccionando Heridas", Karol G e Marco Antonio Solís

- "Como se ama?", Jorge Drexler

- "Dime", Silvana Estrada

- "Femme Fatale", Mon Laferte

- "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting

- "Humano", Juanes e Vivir Quintana

- "La Perla", Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia

- "Mi Gran Amor", Santana, com participação de Becky G

- "Nilo", Zanna



- "Solifican12", Milo J

GRAVAÇÃO DO ANO

- "HA HA", Ca7riel & Paco Amoroso

- "¿Cómo se ama?", Jorge Drexler

- "Dime", Silvana Estrada

- "O Amor Nos Encontrou", Loulu Gilberto

- "Coleccionando Heridas", Karol G e Marco Antonio Solís

- "Femme Fatale", Mon Laferte

- "Desde Que Te Tengo", Carín León

- "Niño", Milo J

- "La Perla", Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia



- "Alma", Elena Rose

MELHOR ÁLBUM DE ROCK OU DE MÚSICA ALTERNATIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Resistência! Ao Vivo no Circo Voador"  Black Pantera

- "Let It Burn / Deixa Arder"  Chico Chico

- "Rádio Love Nacional"  Detonautas

- "Foto em Grupo"  Foto em Grupo



- "Carranca"  Urias

MELHOR CANÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Águas de um Mar Azul"  Urias

- "Memória"  Rosalía e Carminho

- "No Vento de Nós"  Criolo, Amaro Freitas e Dino DSantiago

- "Sua Onda"  Marisa Monte



- "Viver e Morrer de Amor na América Latina"  Johnny Hooker

MELHOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÂNEO EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Equilibrivm"  Anitta

- "Ludom"  Ludom

- "Antes Que A Terra Acabe"  Luedji Luna

- "BRava"  Jenni Mosello



- "Marinada vol.1"  Marina Sena

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Novo Testamento"  Ajuliacosta

- "Frequência Lunar"  Budah

- "Caro Vapor II  Qual a Forma de Pagamento?"  Don L

- "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores"  Emicida



- "Terra Vermelha: Do Interior pro Interior"  Matuto S.A.

MELHOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE

- "50 Anos de Carreira"  Leci Brandão

- "Jessé - As canções de Zeca Pagodinho"  Teresa Cristina

- "Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)"  Xande De Pilares

- "Sentimento"  Ferrugem



- "Quinhão"  Mosquito

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA/MÚSICA AFRO PORTUGUESA BRASILEIRA

- "Criolo, Amaro e Dino"  Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago

- "Vende-se Lembrança"  Pedro Emílio

- "Améfrica" - Bia Ferreira

- "Afim"  Zé Ibarra



- "Eita"  Lenine

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA

- Fire Arena  Ana Castela

- "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)"  Simone Mendes

- "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)"  Lauana Prado

- "Registro Histórico (Ao Vivo)"  Luan Santana



- "Traia Acústico (Ao Vivo)"  Traia Véia

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZES EM LÍNGUA PORTUGUESA

- "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir"  Carminho

- "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)"  João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

- "Até Cansar o Cansaço"  Juliana Linhares

- "Molho Lambão"  Psirico