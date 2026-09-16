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Folha de São Paulo

Grammy Latino indica Anitta, Loulu Gilberto e Zeca Veloso; veja a lista

Rosalía e Milo J também foram lembrados pela premiação. Entrega dos troféus acontece no dia 12 de novembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 12:50

Imagem da cantora Anitta no novo projeto 'Equilibrivm II'
Imagem da cantora Anitta no novo projeto 'Equilibrivm II' Reprodução/Instagram @anitta
O Grammy Latino divulgou na manhã desta quarta (16) os indicados à premiação deste ano, que acontece em 12 de novembro. Quatro brasileiros aparecem nas categorias gerais Anitta, que concorre à disco do ano com "Equilibrivm"; Loulu Gilberto, que concorre a gravação do ano, com "O Amor nos Encontrou", e a artista revelação; e Zeca Veloso e Dora Sanches, também na disputa de artista revelação.
Nas categorias principais, as que não são segmentadas por idioma, país ou gênero musical, destacam-se a dupla C7riel e Paco Amoroso e os cantores Milo J, Jorge Drexler, Karol G, Rosalía, Mon Laferte e Silvana Estrada. Esses concorrem em disco, música do ano e gravação do ano.
Veja a lista de indicados ao Grammy Latino 2026 abaixo:

ÁLBUM DO ANO
- "Equilibrivm", Anitta
- "Free Spirits", Ca7riel & Paco Amoroso
- "Taracá", Jorge Drexler
- "Vendrán Suaves Lluvias", Silvana Estrada
- "Tropicoqueta", Karol G
- "Femme Fatale", Mon Laferte
- "Muda", Carín León
- "La Vida Era Más Corta", Milo J
- "¿Dónde Es El After?", Rawayana
- "Lux (complete works)", Rosalía

ARTISTA REVELAÇÃO
- Delilah
- Fabian
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- Maye
- Sofia Monroy
- Kendall Penã
- Dora Sanches
- Aria Vega
- Zeca Veloso

CANÇÃO DO ANO
- "Coleccionando Heridas", Karol G e Marco Antonio Solís
- "Como se ama?", Jorge Drexler
- "Dime", Silvana Estrada
- "Femme Fatale", Mon Laferte
- "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting
- "Humano", Juanes e Vivir Quintana
- "La Perla", Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia
- "Mi Gran Amor", Santana, com participação de Becky G
- "Nilo", Zanna
- "Solifican12", Milo J

GRAVAÇÃO DO ANO
- "HA HA", Ca7riel & Paco Amoroso
- "¿Cómo se ama?", Jorge Drexler
- "Dime", Silvana Estrada
- "O Amor Nos Encontrou", Loulu Gilberto
- "Coleccionando Heridas", Karol G e Marco Antonio Solís
- "Femme Fatale", Mon Laferte
- "Desde Que Te Tengo", Carín León
- "Niño", Milo J
- "La Perla", Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia
- "Alma", Elena Rose

MELHOR ÁLBUM DE ROCK OU DE MÚSICA ALTERNATIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Resistência! Ao Vivo no Circo Voador"  Black Pantera
- "Let It Burn / Deixa Arder"  Chico Chico
- "Rádio Love Nacional"  Detonautas
- "Foto em Grupo"  Foto em Grupo
- "Carranca"  Urias

MELHOR CANÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Águas de um Mar Azul"  Urias
- "Memória"  Rosalía e Carminho
- "No Vento de Nós"  Criolo, Amaro Freitas e Dino DSantiago
- "Sua Onda"  Marisa Monte
- "Viver e Morrer de Amor na América Latina"  Johnny Hooker

MELHOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÂNEO EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Equilibrivm"  Anitta
- "Ludom"  Ludom
- "Antes Que A Terra Acabe"  Luedji Luna
- "BRava"  Jenni Mosello
- "Marinada vol.1"  Marina Sena

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Novo Testamento"  Ajuliacosta
- "Frequência Lunar"  Budah
- "Caro Vapor II  Qual a Forma de Pagamento?"  Don L
- "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores"  Emicida
- "Terra Vermelha: Do Interior pro Interior"  Matuto S.A.

MELHOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE
- "50 Anos de Carreira"  Leci Brandão
- "Jessé - As canções de Zeca Pagodinho"  Teresa Cristina
- "Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)"  Xande De Pilares
- "Sentimento"  Ferrugem
- "Quinhão"  Mosquito

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA/MÚSICA AFRO PORTUGUESA BRASILEIRA
- "Criolo, Amaro e Dino"  Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago
- "Vende-se Lembrança"  Pedro Emílio
- "Améfrica" - Bia Ferreira
- "Afim"  Zé Ibarra
- "Eita"  Lenine

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA
- Fire Arena  Ana Castela
- "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)"  Simone Mendes
- "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)"  Lauana Prado
- "Registro Histórico (Ao Vivo)"  Luan Santana
- "Traia Acústico (Ao Vivo)"  Traia Véia

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZES EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir"  Carminho
- "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)"  João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- "Até Cansar o Cansaço"  Juliana Linhares
- "Molho Lambão"  Psirico
- "Amor Perene"  Zaynara

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