Grammy Latino indica Anitta, Loulu Gilberto e Zeca Veloso; veja a lista

O Grammy Latino divulgou na manhã desta quarta (16) os indicados à premiação deste ano, que acontece em 12 de novembro. Quatro brasileiros aparecem nas categorias gerais Anitta, que concorre à disco do ano com "Equilibrivm"; Loulu Gilberto, que concorre a gravação do ano, com "O Amor nos Encontrou", e a artista revelação; e Zeca Veloso e Dora Sanches, também na disputa de artista revelação.
Nas categorias principais, as que não são segmentadas por idioma, país ou gênero musical, destacam-se a dupla C7riel e Paco Amoroso e os cantores Milo J, Jorge Drexler, Karol G, Rosalía, Mon Laferte e Silvana Estrada. Esses concorrem em disco, música do ano e gravação do ano.
Veja a lista de indicados ao Grammy Latino 2026 abaixo:
ÁLBUM DO ANO
- "Equilibrivm", Anitta
- "Free Spirits", Ca7riel & Paco Amoroso
- "Taracá", Jorge Drexler
- "Vendrán Suaves Lluvias", Silvana Estrada
- "Tropicoqueta", Karol G
- "Femme Fatale", Mon Laferte
- "Muda", Carín León
- "La Vida Era Más Corta", Milo J
- "¿Dónde Es El After?", Rawayana
- "Lux (complete works)", Rosalía
ARTISTA REVELAÇÃO
- Delilah
- Fabian
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- Maye
- Sofia Monroy
- Kendall Penã
- Dora Sanches
- Aria Vega
- Zeca Veloso
CANÇÃO DO ANO
- "Coleccionando Heridas", Karol G e Marco Antonio Solís
- "Como se ama?", Jorge Drexler
- "Dime", Silvana Estrada
- "Femme Fatale", Mon Laferte
- "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", Ca7riel & Paco Amoroso, com participação de Sting
- "Humano", Juanes e Vivir Quintana
- "La Perla", Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia
- "Mi Gran Amor", Santana, com participação de Becky G
- "Nilo", Zanna
- "Solifican12", Milo J
GRAVAÇÃO DO ANO
- "HA HA", Ca7riel & Paco Amoroso
- "¿Cómo se ama?", Jorge Drexler
- "Dime", Silvana Estrada
- "O Amor Nos Encontrou", Loulu Gilberto
- "Coleccionando Heridas", Karol G e Marco Antonio Solís
- "Femme Fatale", Mon Laferte
- "Desde Que Te Tengo", Carín León
- "Niño", Milo J
- "La Perla", Rosalía, com participação de Yahritza y Su Esencia
- "Alma", Elena Rose
MELHOR ÁLBUM DE ROCK OU DE MÚSICA ALTERNATIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Resistência! Ao Vivo no Circo Voador" Black Pantera
- "Let It Burn / Deixa Arder" Chico Chico
- "Rádio Love Nacional" Detonautas
- "Foto em Grupo" Foto em Grupo
- "Carranca" Urias
MELHOR CANÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Águas de um Mar Azul" Urias
- "Memória" Rosalía e Carminho
- "No Vento de Nós" Criolo, Amaro Freitas e Dino DSantiago
- "Sua Onda" Marisa Monte
- "Viver e Morrer de Amor na América Latina" Johnny Hooker
MELHOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÂNEO EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Equilibrivm" Anitta
- "Ludom" Ludom
- "Antes Que A Terra Acabe" Luedji Luna
- "BRava" Jenni Mosello
- "Marinada vol.1" Marina Sena
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Novo Testamento" Ajuliacosta
- "Frequência Lunar" Budah
- "Caro Vapor II Qual a Forma de Pagamento?" Don L
- "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores" Emicida
- "Terra Vermelha: Do Interior pro Interior" Matuto S.A.
MELHOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE
- "50 Anos de Carreira" Leci Brandão
- "Jessé - As canções de Zeca Pagodinho" Teresa Cristina
- "Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)" Xande De Pilares
- "Sentimento" Ferrugem
- "Quinhão" Mosquito
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA/MÚSICA AFRO PORTUGUESA BRASILEIRA
- "Criolo, Amaro e Dino" Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago
- "Vende-se Lembrança" Pedro Emílio
- "Améfrica" - Bia Ferreira
- "Afim" Zé Ibarra
- "Eita" Lenine
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA
- Fire Arena Ana Castela
- "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)" Simone Mendes
- "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)" Lauana Prado
- "Registro Histórico (Ao Vivo)" Luan Santana
- "Traia Acústico (Ao Vivo)" Traia Véia
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZES EM LÍNGUA PORTUGUESA
- "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" Carminho
- "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)" João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- "Até Cansar o Cansaço" Juliana Linhares
- "Molho Lambão" Psirico
- "Amor Perene" Zaynara