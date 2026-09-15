Capixaba Lucas Bissoli, ex-BBB, é confirmado no reality show 'A Fazenda 18'

Nesta segunda-feira (14), a Record confirmou Lucas Bissoli, médico, como participante de A Fazenda 18. Ele é conhecido principalmente por ter integrado o elenco do BBB 22. O anúncio foi feito durante a estreia do reality show apresentado por Adriane Galisteu.

Lucas tem 36 anos e nasceu em Serra, no Espírito Santo. Ele recebeu a alcunha de "Barão da Piscadinha" durante sua passagem pelo reality da Globo. Ao sair da casa, ele retomou os estudos e se formou na faculdade de medicina. Hoje, produz conteúdo nas redes sociais sobre saúde, emagrecimento e medicina.

A FAZENDA 18

A Fazenda é um reality show em que os participantes -ou peões, como são conhecidos- precisam conviver em uma propriedade rural montada pela Record em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo). Ao longo do programa, eles disputam provas e a preferência do público para permanecer na competição.

A atração é dirigida por Rodrigo Carelli e, ao longo dos anos, foi palco de diversos desentendimentos, confusões e brigas entre os participantes. O programa ficou conhecido por reunir famosos e subcelebridades com perfis polêmicos e disposição para o barraco.

A 18ª edição do programa terá como principal novidade uma dinâmica chamada de Os Visitantes, por meio da qual dois homens e duas mulheres vão entrar no programa depois da chegada dos peões. Eles poderão tomar decisões e participar de provas. No final da semana, o público poderá decidir se um ou até os quatro "visitantes" se juntarão ao elenco.