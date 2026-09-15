TRE-ES barra candidatura de ex-prefeito de Marataízes

O ex-prefeito de Marataízes Tininho Batista (PV) teve o registro de candidatura nas Eleições 2026 indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) na segunda-feira (14). A defesa informou que vai recorrer da decisão contra o ex-mandatário, que geriu o município do Litoral Sul do Estado entre os anos 2017 e 2024.





Tininho pretende concorrer ao cargo de deputado estadual, mas foi enquadrado em causa de inelegibilidade, uma vez que teve as contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores da cidade, sob a justificativa de uso indevido de royalties de petróleo.





Segundo o Ministério Público Eleitoral, que impugnou a candidatura do ex-prefeito, de 2017 a 2021 Tininho teria utilizado ilegalmente os recursos para custear o pagamento de auxílio-alimentação a servidores do quadro permanente, o que é vedado por lei.