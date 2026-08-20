Contas irregulares podem barrar 10 candidatos no ES; Justiça Eleitoral vai analisar

Dados do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) e do Tribunal de Contas da União (TCU) apontam 548 gestores e ex-gestores do Estado com contas julgadas irregulares, em que os processos transitaram em julgado nas duas cortes. As informações foram encaminhadas à Justiça Eleitoral em julho deste ano.





Levantamento realizado por A Gazeta, cruzando as informações das duas Cortes com pedidos de registro de candidatura armazenados na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aponta a existência de dez candidatos a deputado estadual no pleito deste ano com contas julgadas irregulares e transitadas em julgado (quando não cabe mais recurso) nos tribunais de Contas.





São nove nomes, incluindo cinco ex-prefeitos, implicados no TCES e um ex-prefeito com contas reprovadas no TCU. O cadastro desses gestores e ex-gestores nas Cortes de Contas é utilizado pela Justiça Eleitoral para avaliação de eventual inelegibilidade nas eleições de 2026.

Os relatórios analisados pela reportagem incluem decisões publicadas pelos dois tribunais nos últimos oito anos e que não podem mais ser questionadas por recursos. Durante a conferência dos dados, foram considerados somente os responsáveis identificados nos autos como pessoas físicas, sendo descartados processos em que a responsabilidade das irregularidades é atribuída a pessoas jurídicas (empresas).





O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, reforçou na quarta-feira (19), durante painel técnico promovido pelo tribunal e pelo TCU, que os efeitos das condenações não são imediatos.





Segundo ele, a decisão de um Tribunal de Contas pode ser fundamental para a análise de uma hipotética causa de inelegibilidade, mas não produz esse efeito automaticamente. “A rejeição de contas não produz por si só e automaticamente a inelegibilidade”, afirmou Nunes Marques.





A Lei das Inelegibilidades estabelece, em seu artigo 1º, que serão inelegíveis os responsáveis que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas, por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão em que não seja possível recorrer, e com necessidade de ressarcimento, a não ser que tenha sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.