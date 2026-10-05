'Essa vitória é uma responsabilidade coletiva', diz Jack Rocha após votação histórica

Reeleita deputada federal pelo Espírito Santo com 142.187 votos, Jack Rocha (PT) afirma que o resultado das urnas representa uma responsabilidade que vai além de sua trajetória individual. A votação fez da parlamentar a mulher mais votada da história do Estado para a Câmara dos Deputados, superando a marca anterior, de 141.578 votos, registrada por Sueli Vidigal (PDT) em 2010.





Para Jack, o resultado está relacionado à atuação construída durante o primeiro mandato, tanto no Congresso Nacional quanto nos municípios capixabas. Ela destaca a presença em diferentes regiões do Estado e a interlocução com movimentos sociais como parte desse trabalho.





“Mandato não é só Brasília. Mandato também é fazer o território do Espírito Santo. Essa divisão das agendas entre Brasília e a presença aqui no Espírito Santo, em cada território, seja no campo ou na cidade, fortalecendo os movimentos de mulheres, faz parte desse resultado”, afirma.





Primeira mulher negra eleita deputada federal pelo Espírito Santo, em 2022, Jack também ocupa atualmente a coordenação da bancada feminina da Câmara dos Deputados, após ser eleita por unanimidade pelos partidos. Durante o primeiro mandato, relatou a lei de igualdade salarial e remuneratória, participou da organização da bancada negra e foi vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos no primeiro ano.





Para a deputada, a reeleição representa a continuidade de uma trajetória que envolve diferentes grupos e movimentos políticos e sociais.