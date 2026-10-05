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Eleições 2026

Mapa: veja o deputado estadual mais votado por cidade do ES

Do total de eleitos, 20 tiveram a maior quantidade de votos em pelo menos um município; confira mapa com percentual

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 18:56

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 out 2026 às 18:56

A Assembleia Legislativa terá uma nova composição a partir de 2027, com uma renovação de mais de 50% das cadeiras. Dos 30 eleitos no pleito deste domingo (4), 14 já são deputados estaduais e 16 chegam como novatos à Casa de Leis.  


Os eleitos são de diversas regiões do Espírito Santo e muitos lideraram a disputa em vários municípios. Alguns, na mesma região, e outros, em pontos diferentes do Estado. Do total de eleitos, 20 tiveram a maior quantidade de votos em pelo menos um município.


O deputado estadual Vandinho Leite (MDB), reeleito no domingo (4), foi quem alcançou melhor desempenho em mais cidades, liderando em 11 municípios. Ele foi o campeão de votos em Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Laranja da Terra, Mantenópolis, Piúma, Santa Teresa, São José do Calçado e São Roque do Canaã.


Na sequência, aparecem Raquel Lessa (PP) e Dary Pagung (PSB), liderando a escolha do eleitor em cinco municípios cada. Raquel liderou em Boa Esperança, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Pavão. E Pagung em Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Itaguaçu, Marilândia e Muniz Freire.  


Na Região Metropolitana, Camila Valadão (Psol) foi a campeã de votos em Vitória, repetindo o feito de 2022, e Dr. Hercules (PP) liderou em Vila Velha, mas não conseguiu se eleger. Pablo Muribeca (Republicanos) foi o mais votado na Serra, assim como em 2022. Em Cariacica, o vereador Dr. Fernando Santório (PP) foi o mais votado. 


Em quatro cidades, os primeiros lugares superaram os 50% dos votos válidos. Em Baixo Guandu, Dary Pagung teve 59% dos votos. Em Santa Maria de Jetibá, Adilson Espíndula (PP) foi escolhido por 57,2% dos eleitores da cidade. 


Mazinho dos Anjos (MDB) liderou a corrida em Água Doce do Norte com 53% e Peter Costa (PP) teve 51,13% em Mimoso do Sul, cidade da qual já foi prefeito.  


Em 27 municípios, o candidato a deputado estadual mais votado não foi eleito. Em Anchieta, por exemplo, o ex-prefeito Fabrício Petri (Agir) teve 45% dos votos, tendo liderado também nos municípios vizinhos Alfredo Chaves e Iconha. Outro ex-prefeito também foi bem votado na cidade mas não foi eleito. Luciano Pingo (Agir), teve 43% dos votos em Ibatiba, mas ficou de suplente.


Confira no mapa abaixo qual foi o candidato a deputado estadual mais votado em cada uma da cidades capixabas.: 

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