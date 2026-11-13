Relatório aponta casos de violência contra apoiadores de Lula em 14 cidades do ES

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) apresentou, em sessão realizada nesta sexta-feira (13), um relatório com denúncias de ações violentas contra apoiadores do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o resultado das Eleições 2026, em 14 cidades capixabas.





O documento foi apresentado como uma “solicitação de apuração urgente de denúncias de violência e discriminação por convicção política ou ideológica”. O texto será enviado à comissão nacional que trata do assunto, para os Ministérios da Justiça e de Direitos Humanos, Câmara Federal, além de forças de segurança.





Parlamentares e participantes cobram a apuração dos fatos, bem como responsabilização de autores e proteção às vítimas.





As 14 ocorrências foram enquadradas em quatro tipos diferentes de modalidades: violência policial (5 casos), violência civil (4), listas de boicote econômico (4) e assédio eleitoral e trabalhista (1).





Uma delas engloba as denúncias de violência civil e incitação ao ódio e diz respeito às práticas que ocorreram, conforme a comissão, principalmente como retaliação durante as comemorações de apoiadores após a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno da disputa presidencial.





O caso de maior repercussão, citado no documento, é o do atropelamento que causou a morte do adolescente Ricardo Fernandes dos Santos Batista, de 12 anos, em São Roque do Canaã, na Região Serrana. O menino estava na garupa de uma moto, participando de um evento de comemoração à reeleição de Lula, quando foi atingido por um carro. Ele passou 13 dias internado e morreu no último sábado (7).





Casos de agressão também foram registrados em Jaguaré, na Serra e em Pinheiros, segundo o relatório.