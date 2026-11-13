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Eleições 2026

Relatório aponta casos de violência contra apoiadores de Lula em 14 cidades do ES

Documento da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa reúne denúncias de agressões, violência policial, boicotes econômicos e perseguição a trabalhadores após resultado das urnas

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 15:30

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

13 nov 2026 às 15:30
Listas de boicote e publicações incentivando demissões de eleitores de Lula circularam pelo ES
Listas de boicote e publicações incentivando demissões de eleitores de Lula circularam pelo ES Reprodução

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) apresentou, em sessão realizada nesta sexta-feira (13), um relatório com denúncias de ações violentas contra apoiadores do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o resultado das Eleições 2026, em 14 cidades capixabas.


O documento foi apresentado como uma “solicitação de apuração urgente de denúncias de violência e discriminação por convicção política ou ideológica”. O texto será enviado à comissão nacional que trata do assunto, para os Ministérios da Justiça e de Direitos Humanos, Câmara Federal, além de forças de segurança.


Parlamentares e participantes cobram a apuração dos fatos, bem como responsabilização de autores e proteção às vítimas.


As 14 ocorrências foram enquadradas em quatro tipos diferentes de modalidades: violência policial (5 casos), violência civil (4), listas de boicote econômico (4) e assédio eleitoral e trabalhista (1). 


Uma delas engloba as denúncias de violência civil e incitação ao ódio e diz respeito às práticas que ocorreram, conforme a comissão, principalmente como retaliação durante as comemorações de apoiadores após a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno da disputa presidencial.


O caso de maior repercussão, citado no documento, é o do atropelamento que causou a morte do adolescente Ricardo Fernandes dos Santos Batista, de 12 anos, em São Roque do Canaã, na Região Serrana. O menino estava na garupa de uma moto, participando de um evento de comemoração à reeleição de Lula, quando foi atingido por um carro. Ele passou 13 dias internado e morreu no último sábado (7).


Casos de agressão também foram registrados em Jaguaré, na Serra e em Pinheiros, segundo o relatório.

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O documento aponta ainda denúncias de violência policial em Pedro Canário, Marataízes, Vila Velha e Iúna. Em Muqui, segundo relatos citados, agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar utilizaram balas de borracha, artefatos explosivos e spray de pimenta contra pessoas que comemoravam o resultado das eleições. 


“A ação resultou em ferimentos em diversas pessoas, algumas das quais necessitaram de atendimento médico hospitalar, conforme registros em Boletins Unificados e informações de serviços de saúde anexos”, consta no relatório.


Casos de boicote econômico e perseguição a profissionais liberais também constam no documento. A comissão cita cinco cidades — Castelo, Barra de São Francisco, Vitória, Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá — onde circularam, nas redes sociais, campanhas ostensivas que incitam o boicote, a dispensa de empregados e a recusa de contratações de profissionais que declararam apoio ao presidente reeleito. 


Levantamento feito por A Gazeta mostrou que as listas de boicote alcançaram comerciantes e trabalhadores de ao menos 15 municípios capixabas.


Por fim, consta um suposto caso de assédio eleitoral e violação de direitos trabalhistas em Santa Maria de Jetibá. O documento cita uma denúncia de desligamento de um empregado que teria sido causado devido à participação em uma carreata em apoio à reeleição de Lula.


A comissão afirma que o caso representa “exercício abusivo do poder diretivo por parte de empregadores, que, valendo-se da subordinação jurídica, promovem atos de coação, retaliação, ameaças e demissões sem justa causa, fundamentadas exclusivamente na convicção política e/ou orientação ideológica do trabalhador”.

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