Moradores denunciam violência policial em comemoração após eleições em Muqui

Moradores denunciaram uma suposta ação violenta da Polícia Militar durante as comemorações do resultado das eleições, na noite de domingo (25), no Centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a atuação dos policiais, que utilizaram balas de borracha para dispersar a aglomeração, e a revolta de pessoas que presenciaram o ocorrido.





Segundo a Polícia Militar, a confusão começou na Avenida Avides Fraga, onde grupos ocupavam parte da via, prejudicando o trânsito. Inicialmente, os policiais orientaram as pessoas a permanecerem na calçada, devido ao risco de acidentes. A corporação também relatou que veículos passaram em alta velocidade, buzinando, motociclistas aceleraram os motores de forma intensa e carros estavam estacionados irregularmente.





Ainda conforme a PM, a situação se agravou quando populares passaram a hostilizar os militares e a desobedecer às orientações para liberar a via. A corporação afirma que pedras e garrafas foram arremessadas contra os policiais. Para dispersar o grupo, os militares utilizaram equipamentos de menor potencial ofensivo, incluindo balas de borracha, spray de pimenta e gás lacrimogêneo.





A Polícia Civil foi procurada para informar se houve pessoas detidas durante a ocorrência, mas não respondeu até a publicação desta matéria. A Polícia Militar também foi questionada sobre a abertura de investigação pela Corregedoria para apurar a atuação dos policiais, mas não houve retorno.