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Especial "Roda a Fita"

“O jornalismo precisa conectar pessoas”, diz Bruno Dalvi no 2º episódio do "Papo Residência"

No segundo episódio do videocast especial pelos 50 anos da TV Gazeta, editor-chefe fala sobre inteligência artificial, desinformação e os princípios que devem orientar o jornalismo no futuro

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 11:12

Publicado em 

26 out 2026 às 11:12

O futuro do jornalismo, os desafios da inteligência artificial e a importância da credibilidade em um cenário de desinformação são alguns dos temas do segundo episódio do "Papo Residência", videocast produzido pela 29ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.


Na edição especial “Roda Fita”, que celebra os 50 anos da TV Gazeta, os residentes Analu Fagundes e Tiago Taam conversam com Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta e G1, sobre as transformações do telejornalismo e os valores que devem permanecer diante das mudanças tecnológicas.


Com mais de duas décadas de trajetória na Rede Gazeta, onde começou como estagiário da CBN Vitória, Dalvi defende que a qualidade do conteúdo e o compromisso com a sociedade devem orientar as decisões editoriais, independentemente das plataformas utilizadas. Para ele, o jornalismo tem a responsabilidade de contextualizar os fatos, investigar irregularidades e dar visibilidade a questões que afetam a população. O editor também destaca a necessidade de discutir os limites da liberdade de expressão nas redes sociais e o papel da imprensa na apuração e na apresentação responsável das informações.


A inteligência artificial (IA) e a nova geração da televisão aberta – a DTV+, conhecida como TV 3.0 – também estão entre os assuntos da conversa. Dalvi explica que a tecnologia pode ampliar a interação com o público e contribuir para atividades como a produção de recursos gráficos e a reconstrução de cenários históricos. Ele ressalta, porém, que o uso da IA deve contar com supervisão humana e não substituir o trabalho intelectual dos profissionais. 


"Eu não acredito que a IA vá substituir tudo na televisão. Um apresentador de telejornal tem que ser ser humano, de carne e osso. Não pode ser um avatar. Porque senão perde a essência do jornalismo, que é a conexão humana. O jornalismo precisa conectar pessoas. Se você bota um avatar para apresentar um jornal, aí não é mais jornalismo", afirmou Dalvi ao responder à pergunta de um telespectador sobre o futuro da TV.


Assista ao segundo episódio do Papo Residência e confira a conversa completa sobre o futuro da televisão, os desafios e o compromisso do jornalismo com a sociedade.


História e legado no 1º episódio

A série especial foi iniciada com a participação de Abdo Chequer, uma das referências na história da televisão capixaba. No primeiro episódio, os residentes Camila Leão, Emanoele Gobbi e Matheus Souza conversaram com o jornalista sobre sua trajetória e sua contribuição para a construção da TV Gazeta.


Assista ao primeiro episódio clicando aqui.

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