Antes que a desinformação se espalhe, TRE-ES diz atuar na origem do fato

Dados do 1º Panorama da Desinformação no Brasil, publicado pelo Observatório Lupa em fevereiro deste ano, mostram que os conteúdos falsos produzidos com inteligência artificial (IA) passaram de 39 casos identificados em 2024 para 159 em 2025, apontando um crescimento superior a 300%. No ano passado, quase 45% dos conteúdos com IA analisados apresentavam viés ideológico, já em 2024, 33%. No Espírito Santo, porém, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) afirma que ainda não registrou casos de desinformação sobre o sistema eleitoral produzidos com o uso de inteligência artificial, de acordo com Gustavo Tenório, assessor de Comunicação do TRE-ES.





O principal desafio enfrentado atualmente, segundo o TRE-ES, ainda são os casos tradicionais de desinformação, como mensagens falsas atribuídas à Justiça Eleitoral, supostas cobranças relacionadas à situação eleitoral e conteúdos que colocam em dúvida a segurança da urna eletrônica.





Quando uma informação falsa sobre a Justiça Eleitoral ou sobre o sistema de votação chega ao Tribunal, uma equipe identifica o conteúdo e divulga notas de esclarecimento pelos canais institucionais do órgão e pela imprensa. Tenório explica que a ação é organizada para que a resposta aconteça rapidamente: “O foco é sempre antecipar o dano e conter antes que ele se torne maior, atingindo mais eleitores”.





Segundo o assessor, nas eleições municipais de 2024, foram registradas quatro desinformações durante o processo eleitoral. “Por meio dessa ação antecipada, conseguimos neutralizar muitos dos focos de desinformação que circulam durante o período. Chegou o aviso pelo e-mail, você não pode esperar. É preciso analisar se aquele material tem que ser esclarecido logo, porque o prejuízo pode ser muito grande”, afirma.





De acordo com Tenório, a equipe de comunicação mantém plantão nos fins de semana e, no domingo da eleição, permanece no Tribunal até o encerramento da apuração. A preocupação é evitar que um conteúdo que começou a circular em outro Estado chegue ao Espírito Santo e ganhe novos compartilhamentos.