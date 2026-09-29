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Eleições 2026

Antes que a desinformação se espalhe, TRE-ES diz atuar na origem do fato

Tribunal Regional Eleitoral afirma que agir rápido para combater desinformação é fundamental para evitar que ela ganhe força e cause estragos

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 16:59

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

29 set 2026 às 16:59
TRE- ES: para casos de dúvidas ou recebimento de informações falsas sobre processo eleitoral, tribunal tem o Disque-Eleitor 0800 083 2010 Rafaela Gomes

Dados do 1º Panorama da Desinformação no Brasil, publicado pelo Observatório Lupa em fevereiro deste ano, mostram que os conteúdos falsos produzidos com inteligência artificial (IA) passaram de 39 casos identificados em 2024 para 159 em 2025, apontando um crescimento superior a 300%. No ano passado, quase 45% dos conteúdos com IA analisados apresentavam viés ideológico, já em 2024, 33%. No Espírito Santo, porém, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) afirma que ainda não registrou casos de desinformação sobre o sistema eleitoral produzidos com o uso de inteligência artificial, de acordo com Gustavo Tenório, assessor de Comunicação do TRE-ES.


O principal desafio enfrentado atualmente, segundo o TRE-ES, ainda são os casos tradicionais de desinformação, como mensagens falsas atribuídas à Justiça Eleitoral, supostas cobranças relacionadas à situação eleitoral e conteúdos que colocam em dúvida a segurança da urna eletrônica. 


Quando uma informação falsa sobre a Justiça Eleitoral ou sobre o sistema de votação chega ao Tribunal, uma equipe identifica o conteúdo e divulga notas de esclarecimento pelos canais institucionais do órgão e pela imprensa. Tenório explica que a ação é organizada para que a resposta aconteça rapidamente: “O foco é sempre antecipar o dano e conter antes que ele se torne maior, atingindo mais eleitores”. 


Segundo o assessor, nas eleições municipais de 2024, foram registradas quatro desinformações durante o processo eleitoral. “Por meio dessa ação antecipada, conseguimos neutralizar muitos dos focos de desinformação que circulam durante o período. Chegou o aviso pelo e-mail, você não pode esperar. É preciso analisar se aquele material tem que ser esclarecido logo, porque o prejuízo pode ser muito grande”, afirma. 


De acordo com Tenório, a equipe de comunicação mantém plantão nos fins de semana e, no domingo da eleição, permanece no Tribunal até o encerramento da apuração. A preocupação é evitar que um conteúdo que começou a circular em outro Estado chegue ao Espírito Santo e ganhe novos compartilhamentos.

Imprensa também ajuda no combate à desinformação

Além dos canais da própria Justiça Eleitoral, o combate à desinformação também é feito por meio de parcerias do TRE com a imprensa. Um exemplo é o quadro “Eleitor Capixaba, Bem Informado”, realizado em parceria com a Rede Gazeta e transmitido pela CBN Vitória, que aborda temas diversos sobre as eleições e esclarece dúvidas dos eleitores. 


“Quando a imprensa faz uma matéria mostrando como o voto é computado, registrado e apurado, qualquer argumentação sobre fraude cai por terra, pois o eleitorado já está informado de como tudo acontece”, declara Gustavo Tenório. 


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Giuliane Calvi. 

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