AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Residência
  • “Bora pra rua?”: O jornalismo mobile em ação no Curso de Residência da Rede Gazeta
Mobilidade

“Bora pra rua?”: O jornalismo mobile em ação no Curso de Residência da Rede Gazeta

Em aula para a 29ª turma, repórter destaca que a tecnologia facilita o trabalho individual, mas a essência da reportagem continua sendo coletiva

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 10:35

Analu Fagundes

Analu Fagundes

Publicado em 

26 ago 2026 às 10:35
Alberto Borém compartilha técnicas de como fazer jornalismo mobile
Alberto Borém compartilha técnicas de como fazer jornalismo mobile Analu Fagundes

Uma cobertura sobre as regras de trânsito na ciclovia ganhou outro formato quando um repórter decidiu atravessar a Terceira Ponte de bicicleta e entrar ao vivo no Bom Dia ES de diferentes pontos do trajeto. O exemplo, apresentado pelo repórter da TV Gazeta Alberto Borém aos alunos do 29º Curso de Residência em Jornalismo, mostrou como o jornalismo mobile amplia as possibilidades de uma cobertura em tempo real.


Borém comandou uma oficina focada nos desafios e na agilidade do jornalismo mobile. A prática jornalística utiliza dispositivos móveis, como smartphones e tablets, para capturar, editar e distribuir conteúdo jornalístico. Esse avanço tecnológico trouxe mais dinamismo à produção de matérias, já que os repórteres podem cobrir eventos em tempo real, a qualquer hora e de qualquer lugar. 


Essa mobilidade permite fazer diferente no dia a dia. No caso da ciclovia da Terceira Ponte, o que poderia ter sido uma reportagem convencional acabou se transformando em uma cobertura ao vivo inovadora. “A proposta foi atravessar a ponte de bicicleta e entrar ao vivo de três pontos diferentes usando celular e outros recursos. A jornada começava em Vitória, passava por imagens aéreas de drone – mostrando o trajeto de bicicleta pela ponte ao amanhecer – e terminava com uma entrevista ao vivo com a Polícia Militar”, conta Borém.


O encontro com o repórter fez brilhar os olhos dos jornalistas “focas”, que não veem a hora de aceitar o convite do futuro colega de trabalho: “Bora pra rua?”, provocou. A residente Camila Leão, de Congonhas (MG), respondeu com um toque de humor: “No celular eu me garanto, mas primeiro vou ter que aprender a andar de bicicleta”.  Essa foi a deixa que faltava para que a próxima aula sobre o tema fosse marcada, já com o desafio de testar o que aprenderam.


*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Giuliane Calvi.


Alberto Borém em aula para os residentes
Residentes testam o LiveU, sistema de transmissão móvel ao vivo
 Analu Fagundes
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Curso de Residência em Jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Filha é presa por manter mãe em cárcere e pegar aposentadoria em Cariacica
Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha
Cavalo é resgatado em estado grave após acidente em Vila Velha
Homem foi autuado na Delegacia de Itapemirim
Homem é preso suspeito de estuprar menina de quatro anos em Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados