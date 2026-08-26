Homem é preso suspeito de estuprar menina de quatro anos em Marataízes

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante, na noite de terça-feira (25), suspeito de estuprar de uma menina de 4 anos em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança, que mora em um imóvel alugado do suspeito, denunciou o caso após flagrá-lo tocando nas partes íntimas da filha.





De acordo com o relato da mulher aos policiais, o homem teria cometido o abuso dentro da residência. Durante o atendimento da ocorrência, a mãe se exaltou e, segundo a PM, ameaçou o suspeito com uma faca. Vizinhas também ficaram revoltadas com a situação, e equipes da Força Tática foram acionadas para evitar um tumulto e dispersar as pessoas que estavam no local.





O suspeito negou as acusações feitas pela inquilina. Ele, a mãe da criança e as demais pessoas envolvidas foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.