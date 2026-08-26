De séries e shows a grandes eventos esportivos: como o entretenimento impulsiona as reservas de viagem em 2026

Um caso emblemático atende por um nome: Outlander. Em 2025, as reservas de atividades na Escócia cresceram 43%, impulsionadas, em parte, pela febre da série - o tour temático que percorre os cenários escoceses subiu cerca de 35% no mesmo ano, na comparação com 2024. É o retrato do turismo de narrativa: o público quer caminhar pelos lugares que já conhece de cor pela tela.





Qual fã de Senhor dos Anéis não gostaria de fazer uma excursão a Hobbiton, vila dos Hobbits, na Nova Zelândia? Que fã de Guerra dos Tronos não se aventuraria nas muralhas medievais de Dubrovnik, cenário de Porto Real, a capital dos Sete Reinos da série?





Hobbiton, vila onde foi gravado Senho dos Anéis, na Nova Zelândia, pode ser visitada em excursão disponível na Civitatis

Destinos ligados à produção da HBO, inclusive, não pararam de crescer ao longo dos anos após sua última temporada: Dubrovnik e Belfast, mantiveram crescimento sustentado nas reservas entre 2024 e 2025, e a estreia do spin-off O Cavaleiro dos Sete Reinos, em janeiro de 2026, e o recente sucesso da terceira temporada de Casa do Dragão reacendeu o interesse por esse universo.





O fenômeno tem escala global, e os dados reforçam a tendência. Segundo pesquisa de 2025 da Netflix, entre os espectadores de conteúdo coreano na plataforma, 72% declararam interesse em visitar a Coreia do Sul, contra 41% entre aqueles que não utilizam a plataforma, uma diferença de 31 pontos percentuais que evidencia o impacto do conteúdo audiovisual na intenção de viagem.





No Brasil, esse interesse já aparece nos dados da Civitatis. Entre janeiro e abril de 2026, as reservas de atividades na Coreia do Sul feitas por brasileiros cresceram 50% contra o mesmo período de 2025, movimento que acompanha o avanço da chamada Hallyu, impulsionada pelo K-pop, pelos K-dramas e pela presença crescente da cultura coreana nas redes sociais.





Nem todo efeito é passageiro. Algumas franquias culturais geram um fluxo que atravessa gerações. As reservas do tour dos estúdios de Harry Potter em Londres cresceram cerca de 15% em 2025 frente a 2024, e 2026 tende a dar novo fôlego ao interesse, com os 25 anos da estreia do primeiro filme da saga nos cinemas e a proximidade do lançamento da série da HBO, que recontará a história original.