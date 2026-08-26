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Carne ilegal

Operação mira grupo suspeito de furtar e abater gado no Sul do ES

Cinco mandados de busca e apreensão são cumpridos em Marataízes e Itapemirim; segundo a polícia, animais eram abatidos no local do furto e carne revendida a açougues da região

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 12:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 ago 2026 às 12:03
Operação mira grupo suspeito de furtar e abater gado no Sul do ES
Operação mira grupo suspeito de furtar e abater gado no Sul do ES Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (26) para investigar um grupo suspeito de furtar gado em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a polícia, as partes nobres dos animais abatidos eram destinadas, em sua maioria, a açougues de Marataízes e Itapemirim.


Coordenada pelo delegado de Presidente Kennedy, Daniel de Araújo Santos, a operação ocorre em endereços de investigados nas duas cidades, incluindo locais usados para armazenamento das carnes e estabelecimentos comerciais apontados como pontos de revenda. A investigação começou há cerca de dois meses, após o furto de várias cabeças de gado em uma propriedade rural do município.


De acordo com o delegado, o grupo atuava em diferentes localidades do Sul do Estado, furtava os animais e realizava o abate ainda no local do crime. “O modus operandi identificado demonstra elevado grau de especialização na prática do abigeato e indica a possível participação dos investigados em outros crimes semelhantes ocorridos no sul capixaba”, afirmou.


Ainda segundo a Polícia Civil, os responsáveis pelos estabelecimentos que comercializavam a carne tinham conhecimento da procedência ilegal dos produtos. A operação conta com apoio técnico das Vigilâncias Sanitárias de Marataízes e Itapemirim, que fiscalizam os locais relacionados à investigação. As prefeituras dos dois municípios foram procuradas para informar quais medidas estão sendo adotadas, mas ainda não responderam.

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