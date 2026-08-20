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3 roteiros para conhecer a Mata Atlântica e os sabores das montanhas capixabas

De um dia a um fim de semana prolongado, percursos pelas Montanhas Capixabas combinam trilhas, reservas naturais, gastronomia, agroturismo e experiências de conservação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 10:45

Roteiro turístico nas montanhas capixabas
Roteiro turístico nas montanhas capixabas Aline Almeida

Entre montanhas, florestas, nascentes e propriedades rurais, uma nova rota turística convida capixabas e turistas a conhecer a Mata Atlântica capixaba de perto. Os Caminhos da Mata Atlântica Capixaba passam principalmente por Castelo e Vargem Alta, na Região Serrana do Sul do Espírito Santo, conectando áreas de conservação, atrativos naturais e experiências ligadas à gastronomia e à produção local. 


O território integra o Corredor Ecológico Pedra Azul – Forno Grande e reúne parques estaduais, reservas particulares e a Gruta do Limoeiro, a maior caverna do Estado.


Os percursos podem ser personalizados conforme o perfil e o tempo disponível do visitante, com rotas para quem tem apenas um dia de viagem ou para quem tem mais tempo. 

Rota 1: um dia e uma noite

Para quem tem pouco tempo, o primeiro roteiro concentra algumas das principais experiências da região. A viagem começa em direção a Castelo e segue para o Parque Estadual do Forno Grande, onde a proposta é percorrer a trilha até os Poços Amarelos, com possibilidade de banho. O percurso tem cerca de 1,2 km a partir do Centro de Visitantes, aproximadamente 1h30 de ida e volta, e nível de dificuldade médio.


Depois da trilha, a parada é no Empório do Morango, que reúne gastronomia e agroturismo. Além do almoço, o visitante pode participar da experiência de “colha e pague”, retirando os morangos diretamente das estufas. O empreendimento nasceu da produção hidropônica da fruta e ampliou a atividade para receber turistas, com restaurante, petiscaria e loja de produtos derivados.


A programação continua com uma experiência imersiva de aproximadamente três horas na Reserva Kaetés, que protege 777 hectares de Mata Atlântica de altitude e é um dos principais refúgios da saíra-apunhalada, ave endêmica do Espírito Santo e criticamente ameaçada. A sugestão é encerrar o roteiro com jantar no Bistrô Cozinha Rústica, comandado pelo chef Ricardo Silva. 

Roteiro 2: dois dias e uma noite

Com um pouco mais de tempo, o segundo roteiro amplia a imersão e começa por um dos cartões-postais mais conhecidos das montanhas capixabas: Pedra Azul. A programação prevê uma trilha circular de aproximadamente 3,5 quilômetros até as piscinas naturais, com duração estimada de três horas e nível médio de dificuldade.


Depois, o visitante segue para Vargem Alta, onde pode se hospedar e almoçar no Hotel Natureza Eco Lodge. À tarde, a programação entra definitivamente na floresta com a Caminhada dos Sentidos, na Reserva Águia Branca, onde o hotel está inserido.


A atividade dura cerca de três horas e propõe uma imersão sensorial na Mata Atlântica, estimulando uma relação mais atenta com sons, aromas, texturas e paisagens da floresta. À noite, a experiência continua à mesa, com o Sabores da Mata Atlântica, proposta conduzida pelo chef Ricardo Silva que conecta gastronomia, floresta e conservação.


No dia seguinte a proposta é seguir para o Parque Estadual do Forno Grande pela manhã, almiço no Empório do Morango e visita à Reserva Kaetés. Assim, em dois dias, a viagem combina dois dos principais ambientes naturais das Montanhas Capixabas com experiências gastronômicas e iniciativas de preservação. 

Rota 3: três dias e duas noites

A opção mais completa é indicada para quem quer explorar diferentes experiências da região sem tanta pressa. No primeiro dia, a viagem é em direção a Domingos Martins, com visita ao Parque Estadual da Pedra Azul. À tarde, o visitante segue para Vargem Alta, faz check-in no Hotel Natureza Eco Lodge e participa da Caminhada dos Sentidos, na Reserva Águia Branca.


O segundo dia mistura patrimônio natural, gastronomia e produção local. Pela manhã, a primeira parada é a Gruta do Limoeiro, em uma visita de aproximadamente 1h30 e nível fácil. Depois, a programação segue com a experiência “Uma xícara, muitas histórias”, uma imersão de cerca de duas horas no universo dos cafés especiais.


À tarde, a sugestão é almoçar no Empório do Morango e seguir para a experiência “Doce Entardecer”, que inclui uma visita à Queijaria Casa Grande e à Rampa de Ubá. O dia termina com a experiência Sabores da Mata Atlântica, conduzida pelo chef Ricardo Silva.


No terceiro e último dia, a natureza volta a ser protagonista. Após o check-out, a programação segue para o Parque Estadual do Forno Grande, onde a proposta é fazer a caminhada até o mirante. O percurso dura aproximadamente 3h30, entre ida e volta, tem dificuldade média e inclui a possibilidade de banho nos Poços Amarelos.


Depois da trilha, o almoço é no Empório do Morango, onde o visitante também pode participar do “colha e pague”, colhendo a fruta diretamente na propriedade. A última experiência da viagem acontece na Reserva Kaetés.

Veja como visitar e reservar cada atração
Reserva Águia Branca
Reserva Águia Branca Divulgação / Iema

Parque Estadual da Pedra Azul

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Vila de Pedra Azul, Domingos Martins (ES)
Funcionamento: terça a domingo, das 6h às 14h
Contato: (27) 3248-1156 | Instagram: @pe.pedraazul
Como visitar: o circuito completo tem cerca de 3,5 km, passando pelas piscinas naturais, e leva de duas a três horas. A capacidade diária indicada é de 150 visitantes.
Reserva: o agendamento prévio é obrigatório e deve ser realizado pelo Agenda ES (agenda.es.gov.br).


Reserva Águia Branca — Caminhada dos Sentidos

Endereço: Rodovia ES-164, km 303,5, Vargem Alta (ES)
Funcionamento: visitação mediante agendamento
Contato: (27) 99942-0474 | [email protected] | Instagram: @reservaaguiabranca
Como visitar: a Caminhada dos Sentidos é uma experiência sensorial guiada com duração aproximada de três horas e nível moderado.
Reserva: obrigatória, com antecedência mínima de sete dias, pelo telefone ou pelo site reservaaguiabranca.com.br.


Gruta do Limoeiro

Endereço: Distrito de Limoeiro, Castelo (ES), a 15 km do Centro, com acesso pela ES-166
Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 15h
Contato: (28) 99986-4210 | Instagram: @grutadolimoeiro_oficial
Como visitar: a visita à gruta é sempre guiada. Capacete e lanterna são fornecidos no local. A estrutura conta ainda com centro de visitantes, memorial, auditório e loja.
Reserva: para grupos acima de dez pessoas, com limite de 25 participantes, o agendamento é obrigatório pelo telefone (28) 99986-4210.


Café Vale do Caxixe — “Uma xícara, muitas histórias”

Endereço: Estrada Caxixe Quente, Zona Rural, Castelo (ES)
Funcionamento: um sábado por mês, mediante agendamento; é necessário consultar a data disponível
Contato: (28) 99935-3101 ou (27) 98141-4444 | Instagram: @cafevaledocaxixe
Como visitar: a experiência “Uma xícara, muitas histórias” é uma imersão no universo dos cafés especiais, com duração aproximada de duas horas.
Reserva: obrigatória, com pelo menos 15 dias de antecedência. A experiência é realizada para grupos de três a oito pessoas.


Empório do Morango

Endereço: GW73+C3, Forno Grande, Castelo (ES)
Funcionamento: sábado e domingo, das 11h às 18h
Contato: (28) 99965-6592 | Instagram: @emporiodomorangofornogrande
Como visitar: além do restaurante, o espaço oferece petiscaria, loja e colheita orientada de morangos no sistema “colha e pague”.
Reserva: a experiência Doce Entardecer, que inclui oficina de geleia e piquenique, deve ser agendada previamente pelo contato do empreendimento.


Queijaria Casa Grande

Endereço: Forno Grande, Zona Rural, Castelo (ES)
Contato: (28) 99886-0975 | Instagram: @queijaria.casagrande
Como visitar: entrar em contato previamente com a propriedade pelo telefone ou Instagram. 


Cozinha Rústica Bistrô / Sabores da Mata Atlântica

Endereço: Rua Projetada, 14, Ayd, Vargem Alta (ES)
Funcionamento do restaurante: quinta a sábado, das 18h às 23h
Contato: (28) 99964-8918 ou (28) 99974-3672 | Instagram: @cozinharustica_ e @saboresdamata__
Reserva: diretamente pelos contatos do empreendimento. 


Parque Estadual do Forno Grande

Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de Forno Grande, Castelo (ES), CEP 29360-000
Funcionamento: diariamente, das 8h às 16h
Acesso às trilhas: permitido até as 14h
Contato: (27) 3636-2570 | Instagram: @parquefornogrande
Como visitar: entre os atrativos estão os Poços Amarelos, a 1.200 metros do centro de visitantes; o mirante, a 2.150 metros; piscinas naturais e a Gruta da Santinha. O nível varia de moderado, para os Poços Amarelos, a moderado-pesado, para o mirante.
Reserva: não é necessário agendamento prévio.


Reserva Kaetés

Endereço: Zona Rural, Braço Sul, Castelo (ES)
Funcionamento: segunda a sábado, das 6h às 17h
Contato: (27) 99803-2229 | Instagram: @reservakaetes
Como visitar: a experiência imersiva dura cerca de três horas e inclui safári terrestre, trilha interpretativa e torre de observação. O nível é considerado fácil.
Reserva: deve ser feita diretamente com a reserva.

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