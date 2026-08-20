3 roteiros para conhecer a Mata Atlântica e os sabores das montanhas capixabas

Parque Estadual da Pedra Azul

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Vila de Pedra Azul, Domingos Martins (ES)

Funcionamento: terça a domingo, das 6h às 14h

Contato: (27) 3248-1156 | Instagram: @pe.pedraazul

Como visitar: o circuito completo tem cerca de 3,5 km, passando pelas piscinas naturais, e leva de duas a três horas. A capacidade diária indicada é de 150 visitantes.

Reserva: o agendamento prévio é obrigatório e deve ser realizado pelo Agenda ES (agenda.es.gov.br).





Reserva Águia Branca — Caminhada dos Sentidos

Endereço: Rodovia ES-164, km 303,5, Vargem Alta (ES)

Funcionamento: visitação mediante agendamento

Contato: (27) 99942-0474 | [email protected] | Instagram: @reservaaguiabranca

Como visitar: a Caminhada dos Sentidos é uma experiência sensorial guiada com duração aproximada de três horas e nível moderado.

Reserva: obrigatória, com antecedência mínima de sete dias, pelo telefone ou pelo site reservaaguiabranca.com.br.





Gruta do Limoeiro

Endereço: Distrito de Limoeiro, Castelo (ES), a 15 km do Centro, com acesso pela ES-166

Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 15h

Contato: (28) 99986-4210 | Instagram: @grutadolimoeiro_oficial

Como visitar: a visita à gruta é sempre guiada. Capacete e lanterna são fornecidos no local. A estrutura conta ainda com centro de visitantes, memorial, auditório e loja.

Reserva: para grupos acima de dez pessoas, com limite de 25 participantes, o agendamento é obrigatório pelo telefone (28) 99986-4210.





Café Vale do Caxixe — “Uma xícara, muitas histórias”

Endereço: Estrada Caxixe Quente, Zona Rural, Castelo (ES)

Funcionamento: um sábado por mês, mediante agendamento; é necessário consultar a data disponível

Contato: (28) 99935-3101 ou (27) 98141-4444 | Instagram: @cafevaledocaxixe

Como visitar: a experiência “Uma xícara, muitas histórias” é uma imersão no universo dos cafés especiais, com duração aproximada de duas horas.

Reserva: obrigatória, com pelo menos 15 dias de antecedência. A experiência é realizada para grupos de três a oito pessoas.





Empório do Morango

Endereço: GW73+C3, Forno Grande, Castelo (ES)

Funcionamento: sábado e domingo, das 11h às 18h

Contato: (28) 99965-6592 | Instagram: @emporiodomorangofornogrande

Como visitar: além do restaurante, o espaço oferece petiscaria, loja e colheita orientada de morangos no sistema “colha e pague”.

Reserva: a experiência Doce Entardecer, que inclui oficina de geleia e piquenique, deve ser agendada previamente pelo contato do empreendimento.





Queijaria Casa Grande

Endereço: Forno Grande, Zona Rural, Castelo (ES)

Contato: (28) 99886-0975 | Instagram: @queijaria.casagrande

Como visitar: entrar em contato previamente com a propriedade pelo telefone ou Instagram.





Cozinha Rústica Bistrô / Sabores da Mata Atlântica

Endereço: Rua Projetada, 14, Ayd, Vargem Alta (ES)

Funcionamento do restaurante: quinta a sábado, das 18h às 23h

Contato: (28) 99964-8918 ou (28) 99974-3672 | Instagram: @cozinharustica_ e @saboresdamata__

Reserva: diretamente pelos contatos do empreendimento.





Parque Estadual do Forno Grande

Endereço: Estrada Rural, s/n, Distrito de Forno Grande, Castelo (ES), CEP 29360-000

Funcionamento: diariamente, das 8h às 16h

Acesso às trilhas: permitido até as 14h

Contato: (27) 3636-2570 | Instagram: @parquefornogrande

Como visitar: entre os atrativos estão os Poços Amarelos, a 1.200 metros do centro de visitantes; o mirante, a 2.150 metros; piscinas naturais e a Gruta da Santinha. O nível varia de moderado, para os Poços Amarelos, a moderado-pesado, para o mirante.

Reserva: não é necessário agendamento prévio.





Reserva Kaetés

Endereço: Zona Rural, Braço Sul, Castelo (ES)

Funcionamento: segunda a sábado, das 6h às 17h

Contato: (27) 99803-2229 | Instagram: @reservakaetes

Como visitar: a experiência imersiva dura cerca de três horas e inclui safári terrestre, trilha interpretativa e torre de observação. O nível é considerado fácil.

Reserva: deve ser feita diretamente com a reserva.