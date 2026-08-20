Celulares perdidos em ônibus e aquaviário serão enviados à Polícia Civil no ES

Os celulares perdidos em ônibus e no aquaviário vão passar a fazer parte do Projeto Recupera a partir desta quinta-feira (20). Com isso, os aparelhos encontrados nos transportes públicos da Grande Vitória serão encaminhados à Polícia Civil para serem submetidos aos procedimentos de identificação do proprietário.





Antes, os eletrônicos eram enviados para as empresas operadoras do coletivo onde o celular foi perdido. Agora, eles integram o projeto fundado em 2024, com o objetivo de rastrear celulares roubados e furtados para devolver aos donos.





A novidade ocorre em parceria entre a corporação civil e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB-ES), com a interveniência da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).





O delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, explicou que o registro de ocorrência feito pela vítima, com a indicação de dados como o e-mail vinculado ao celular, também pode agilizar o processo de localização.





“A partir das informações do aparelho, conseguimos identificar quem fazia uso daquele celular e, com isso, realizar a localização e a restituição. Quando a pessoa que perdeu o aparelho já registrou a ocorrência e informou os dados, esse processo tende a ser ainda mais rápido”, destacou Jordano Bruno.





A expectativa é que os primeiros celulares já identificados pela Ceturb-ES sejam encaminhados à polícia nos próximos dias para o início dos procedimentos de identificação e devolução.