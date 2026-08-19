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Movimento nacional

Bancários anunciam paralisação de 24h nesta quinta-feira (20)

Entre as reivindicações, estão aumento real de 5% nos salários e reposição inflacionária

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 19:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2026 às 19:59
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Agência do Banco do Brasil Fernando Madeira
SÃO PAULO, SP - Os bancários de todo o país farão uma paralisação de 24 horas nesta quinta-feira (20), segundo o Comando Nacional dos Bancários.
Segundo o sindicato que representa esses trabalhadores, a paralisação foi aprovada na segunda-feira (17), após assembleias realizadas para discutir uma resposta à condução das negociações dos bancos com a entidade patronal Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).
As reivindicações são: 5% de aumento real para salários e demais verbas, além da reposição da inflação, aumento do piso salarial da categoria, aumento dos valores do vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) e valorização da participação nos lucros e resultados (PLR).
Para Neiva Ribeiro, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, a falta de negociação não é compatível com o "setor mais lucrativo do país".
"Os bancos estão com a nossa pauta de reivindicações desde o dia 24 de junho. A mesa de negociações começou no dia 2 de julho e, desde então, tiveram a oportunidade de apresentar uma proposta. Porém, até agora, faltando duas semanas para a data-base, não apresentaram nada", disse em nota.
A Fenaban e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disseram que receberam em 24 de junho a pauta de reivindicações referente à campanha salarial de 2026 e que a agenda para resolução está dentro do prazo.

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