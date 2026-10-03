AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Infraestrutura: Lula destravou a BR 101, mas débito do governo federal com o ES é grande

O próximo presidente da República terá alguns abacaxis para descascar por aqui. Se tiver visão mais estratégica, vai entender que os entraves capixabas travam também o escoamento de cargas do país

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 03:00

Públicado em 

03 out 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Locomotiva da VLI Multimodal, empresa que opera a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)
Locomotiva da VLI, empresa que opera a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) VLI/Divulgação

Em se tratando de estruturas de transporte sob responsabilidade do governo federal no Espírito Santo, o grande mérito do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi conseguir salvar a concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo e, mais importante, fazer as obras andarem. O contrato, feito originalmente pelo governo Dilma Rousseff, em 2013, era ruim, as obras não andavam e, em julho de 2022, a concessionária EcoRodovias chegou a devolver o ativo ao governo federal. É um mérito, fato, mas a lista de débitos em infraestrutura que Brasília ainda precisa quitar com o Espírito Santo segue longa. A antiquada (para dizer o mínimo) BR 262 que o diga...

O próximo presidente da República terá alguns abacaxis para descascar por aqui. Se tiver visão mais estratégica, vai entender que os entraves capixabas travam também o escoamento de cargas do país, já que o Estado se apresenta, com cada vez mais força, como plataforma logística para o Brasil. Um movimento que vai se intensificar ao longo dos próximos quatro anos, com as inaugurações do Porto da Imetame (2027) e do Porto Central (2028), e com os investimentos em ampliações que estão sendo feitos por Vports (Porto de Vitória) e Portocel.

Na BR 101, além de ter liderado a alteração do entendimento que vigorava (seria preciso licitar o contrato novamente, o que levaria alguns anos) e conseguido reformar o acordo com a concessionária EcoRodovias, o Contorno do Mestre Álvaro, que passou a pertencer à 101 e se arrastava desde 2008, foi em dezembro de 2023. Até o final de 2028, será concluída a duplicação completa entre o trevo da BR 259, em João Neiva, e Safra, na entrada para Cachoeiro de Itapemirim. Um grande avanço diante do péssimo contrato firmado em 2013 e das obras que se arrastaram até 2022.

Na lista dos desafios capixabas para o próximo governo federal estão: BR 262, BR 259, renovação da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e a construção da Estrada de Ferro 118 (ligação pelo litoral até o Rio de Janeiro). Em todos estes temas sobram promessas, estudos e datas não cumpridas. É o caso da 262, principal ligação rodoviária entre Espírito Santo e Minas Gerais. Após duas tentativas fracassadas de concessão, o governo federal entendeu que precisaria assumir o projeto de ampliação e modernização e, mais importante, colocar dinheiro. Após várias promessas de entrega de projeto e licitação, o atual ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou, agora em agosto, que os editais para a contratação da duplicação serão publicados no final de outubro e que as obras começarão nos primeiros meses de 2027. O investimento previsto é de R$ 8,6 bilhões, sendo que mais de R$ 2 bi serão injetados pelo governo capixaba, a partir de recursos que estão sendo pagos na indenização da Samarco.

Outra que, ao que parece, está adiantada, é a Ferrovia Centro Atlântica. A estrutura nem passa pelo território capixaba, mas é fundamental para colocar carga de Minas Gerais e Centro-Oeste na Estrada de Ferro Vitória-Minas (elas se conectam na Região Metropolitana de Belo Horizonte). No final de julho, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a priorização do investimento no contorno ferroviário de Belo Horizonte no novo contrato que está sendo fechado entre o governo federal e a concessionária VLI Logística. A ideia é ampliar a eficiência do corredor ferroviário que vai do litoral capixaba ao Brasil Central, atraindo mais carga para a plataforma logística do Espírito Santo. A proposta de renovação da concessão, um negócio de R$ 29,6 bilhões, está sob análise do Tribunal de Contas da União.      

Ainda dentro do tema ferrovias, está a EF 118, ligação entre Vitória e Rio de Janeiro que pretende conectar, por exemplo, o Porto Central à malha brasileira. Trata-se de uma questão que se arrasta há muitos anos e, em 2021, ganhou um capítulo importante, quando a Vale assumiu que construiria o trecho entre Santa Leopoldina e Anchieta como contrapartida da renovação antecipada da Ferrovia Vitória-Minas. Foram várias idas e vindas nos últimos anos e nada de obra. Agora, o mesmo George Santoro promete que o edital para a construção do primeiro trecho da ferrovia, entre Santa Leopoldina e São João da Barra (onde fica o Porto do Açu), sai até o final de outubro. O investimento supera os R$ 6 bilhões.  

Por fim, voltando para as rodovias, temos a BR 259, ligação importante com Minas Gerais partindo de João Neiva, e a BR 447, que faz a conexão das BRs 101 e 262 com a Rodovia Leste-Oeste e facilita o fluxo de cargas para os terminais portuários de Vila Velha. Na 259, apenas promessas sobre modernização e ampliação da via. Nada de concreto. Sobre a 447, obra de 4,3 quilômetros iniciada em 2019, a previsão de entrega é para o final de 2026. Lembrando que algumas outras promessas como esta já foram feitas e não foram cumpridas.

A solução da 101 foi uma grande vitória do atual governo Lula, entretanto, como vimos, sobram demandas, projetos e promessas (algumas bem antigas) quando o assunto é a infraestrutura federal no Espírito Santo. A ver a postura do próximo presidente, será cobrado por isso.  

Veja Também 

Projeção de como ficará a estrutura do Private Log, no Contorno do Mestre Álvaro

Com mais de R$ 200 milhões em dívidas, Private Construtora recorre à Justiça

Imagem de destaque

De olho na indústria de rochas do ES, grupo italiano investe R$ 60 milhões

Imagem de destaque

A preocupação do mercado imobiliário do ES no pós-eleições (fora o juro alto)

Atividade no Terminal Portuário de Vila Velha, TVV

Vports quer aumentar calado do Porto de Vitória

Vila Velha - ES - Prédios na orla do município.

Mercado imobiliário do ES atinge topo em dez anos, mas começa a desacelerar

Imagem de destaque

Energia: investimento de mais de R$ 400 milhões começa a sair em São Mateus

Imagem de destaque

Papo de Valor #22: os vetores de expansão imobiliária no Espírito Santo

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

BR 262 BR 101 Estrada de Ferro Vitória a Minas BR 259 Eleições Infraestrutura Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evair de Melo (Republicanos) é eleito senador pelo Espírito Santo.
Evair diz que vitória para o Senado aumenta responsabilidade de representar o ES
As mulheres que foram eleitas deputadas no Espírito Santo
Assembleia do ES terá seis deputadas pela primeira vez na história
Lucas Polese comemora resultado da eleição em Colatina junto com a família e apoiadores
Deputado federal eleito, Lucas Polese diz que vai priorizar segurança pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados