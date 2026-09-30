Energia: investimento de mais de R$ 400 milhões começa a sair em São Mateus

A Rio Grande Geração vai lançar a pedra fundamental das duas termelétricas que serão construídas no bairro Aroeira, São Mateus, em uma área de 7 mil m². Um investimento que supera os R$ 400 milhões. Movidas a gás, as usinas terão capacidade para 41,2 megawatts cada e precisam estar operando em outubro de 2028. As obras devem ser iniciadas no primeiro trimestre de 2027.



A Rio Grande Geração faz parte do Consórcio SM, grupo de empresas que venceu, em março passado, o leilão feito pelo governo federal. Das 100 usinas que foram contratadas, sete ficam no Espírito Santo e duas em São Mateus. As outras ficam em Presidente Kennedy, Linhares e Viana. O investimento total a ser feito no Estado fica em R$ 4,02 bilhões.



"O Norte do Espírito Santo tem atrativos importantes para este tipo de investimento. A tubulação da TAG (Transportadora Associada de Gás, maior empresa de transporte de gás natural do Brasil) corta todo o Estado, tem Sudene e o ambiente para os investidores é bom. Temos, portanto, uma conjuntura que atrai. Estamos muito animados com o início dos trabalhos em São Mateus", assinalou Luiz Figueiredo, diretor da Rio Grande Geração.