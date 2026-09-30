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Abdo Filho

Energia: investimento de mais de R$ 400 milhões começa a sair em São Mateus

As usinas termelétricas serão construídas pela Rio Grande Geração e precisam estar operando em outubro de 2028. As obras devem ser iniciadas no primeiro trimestre de 2027

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

30 set 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Termelétricas ocuparão área de 7 mil metros quadrados, em São Mateus Divulgação/Prefeitura de São Mateus

A Rio Grande Geração vai lançar a pedra fundamental das duas termelétricas que serão construídas no bairro Aroeira, São Mateus, em uma área de 7 mil m². Um investimento que supera os R$ 400 milhões. Movidas a gás, as usinas terão capacidade para 41,2 megawatts cada e precisam estar operando em outubro de 2028. As obras devem ser iniciadas no primeiro trimestre de 2027.

A Rio Grande Geração faz parte do Consórcio SM, grupo de empresas que venceu, em março passado, o leilão feito pelo governo federal. Das 100 usinas que foram contratadas, sete ficam no Espírito Santo e duas em São Mateus. As outras ficam em Presidente Kennedy, Linhares e Viana. O investimento total a ser feito no Estado fica em R$ 4,02 bilhões.    

"O Norte do Espírito Santo tem atrativos importantes para este tipo de investimento. A tubulação da TAG (Transportadora Associada de Gás, maior empresa de transporte de gás natural do Brasil) corta todo o Estado, tem Sudene e o ambiente para os investidores é bom. Temos, portanto, uma conjuntura que atrai. Estamos muito animados com o início dos trabalhos em São Mateus", assinalou Luiz Figueiredo, diretor da Rio Grande Geração.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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