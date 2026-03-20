Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Maior leilão de energia já feito no Brasil prevê mais de R$ 4 bi em investimentos no ES

Das 100 usinas contratadas, sete ficam ou ficarão no Espírito Santo. A nova capacidade amplia em 10% o atual parque de fornecimento

Vitória
Publicado em 20/03/2026 às 17h03
Tevisa Termelétrica Viana S.A
Usina termelétrica Viana I, da Eneva, em operação. Crédito: Fernando Madeira

Na última quarta-feira (18), o governo federal realizou o maior leilão de energia da história do Brasil. Foram negociados 19 gigawatts (GW) em contratos para usinas termelétricas e hidrelétricas. A nova capacidade amplia em 10% o atual parque de fornecimento. São 100 empreendimentos - novos ou com contratos renovados - que farão um investimento de R$ 64,5 bilhões até 2031.

Das 100 usinas contratadas, sete ficam ou ficarão no Espírito Santo. Os novos empreendimentos - dois em São Mateus e dois em Presidente Kennedy - preveem um aporte de R$ 4,02 bilhões. As outras três já existem, pertencem à Eneva, e tiveram os seus contratos renovados por mais dez anos: Luiz Oscar Rodrigues de Melo, em Linhares, com 240 megawatts; Povoação I, Linhares, com 74,9 megawatts; e Viana I, com 37,4 megawatts.

Os maiores ganhos de potência se darão no Sul do Estado, com a Presidente Kennedy I e a Presidente Kennedy II. As duas usinas da Eneva produzirão 441,62 megawatts cada e têm início de entrega programado para agosto de 2031 e o contrato é de 15 anos. Cada empreendimento receberá um aporte de R$ 1,76 bilhão. Em São Mateus serão construídas mais duas térmicas, com capacidade de 41,2 megawatts cada. O investimento total a ser feito pelo Consórcio SM (os nomes das empresas que compõem não foi divulgado) será de R$ 488,4 milhões e a entrega está marcada para começar em outubro de 2028. O contrato também vale por 15 anos. Todas as usinas do Estado rodam a gás natural.

Ainda dentro do leilão, o grupo capixaba Imetame, que possui quatro termelétricas em Camaçari, na Bahia, venceu dois contratos e vai ampliar a operação. O investimento que será feito é de R$ 128,5 milhões.   

Veja também

Nova área para contêineres do Porto de Vitória está pronta, mas não pode operar...
Vitória Apart abre as portas em VV mirando crescimento para outras cidades
Novos investimentos chegam observando potencial logístico do ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Presidente Kennedy São Mateus Energia

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.