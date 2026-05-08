Vitória derrota Audax São Mateus e lidera a Copa Espírito Santo

O Vitória-ES assume a liderança da Copa Espírito Santo 2026. Mesmo atuando com um time formado por reservas e com um jogador a menos, durante grande parte do jogo, o Alvianil não teve problemas para derrotar o Audax São Mateus, por 3 a 1, no estádio Salvador Costa, na noite desta quinta-feira.





Logo no primeiro minuto, do jogo de encerramento da segunda rodada, o Vitória-ES já estava vencendo por 1 a 0, com um gol de Alexsandro. Aos 21, o jovem Kaiky foi expulso por cometer falta em um contra-ataque. Mesmo em desvantagem numérica, o Alvianil ampliou com o zagueiro Roberto Júnior, aos 32, após cobrança de escanteio, e com Vini, aos 41, depois de receber um passe de Cezini. Na etapa final, o Vitória viu o Audax São Mateus diminuir a desvantagem, aos 21 minutos, com o atacante Saimon, em um finalização de bico. No entanto, a reação do time mateense ficou ficou apenas nisso.





Com o triunfo, o Vitória-ES chegou aos seis pontos e assumiu a liderança isolada da Copa Espírito Santo. O Audax São Mateus, que havia vencido na estreia, fica com três pontos, mas cai da terceira posição para a vice-lanterna.





A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no final de semana, com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No domingo, às 15h, o Audax São Mateus pega o Sport-ES, no estádio Robertão, em Serra Sede. O Vitória-ES volta a campo apenas na quarta-feira, às 19h, quando faz o clássico contra o Rio Branco-ES, no Kleber Andrade, em Cariacica.



