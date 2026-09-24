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Abdo Filho

Fundo de investimento compra galpão por mais de R$ 600 milhões em Viana

Complexo possui 184 mil metros quadrados de área bruta locável e está situado em um terreno de 810 mil metros quadrados

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 08:48

Públicado em 

24 set 2026 às 08:48
Abdo Filho

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Complexo de galpões em Viana está situado em um terreno de 810 mil metros quadrados Divulgação

O fundo de investimento imobiliário TRX Real Estate fechou a compra do Centro Logístico Grande Vitória, localizado em Viana. Trata-se de um dos maiores complexos de galpões do Espírito Santo, com 184 mil metros quadrados de área bruta locável e situado em um terreno de 810 mil metros quadrados. A transação ficou em R$ 643,5 milhões. 


Empresas do porte de DHL, Ybera, Ativa, Super BH e Raia Drogasil estão instaladas no centro logístico. Ao todo, são 28 locatários e uma ocupação acima de 98%.


Os investidores de São Paulo levaram em consideração a localização do empreendimento. Pesou o fato de o centro logístico ficar próximo do entroncamento das BRs 262 e 101 e do hub portuário da Grande Vitória. Com mais de R$ 12 bilhões em imóveis, o TRX entra no Espírito Santo e passa a atuar em 19 estados.


Construído em 2019, o Centro Logístico Grande Vitória foi feito pela capixaba 7Log e pertencia a eles até esta quarta-feira (23).

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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