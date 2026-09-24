Fundo de investimento compra galpão por mais de R$ 600 milhões em Viana

O fundo de investimento imobiliário TRX Real Estate fechou a compra do Centro Logístico Grande Vitória, localizado em Viana. Trata-se de um dos maiores complexos de galpões do Espírito Santo, com 184 mil metros quadrados de área bruta locável e situado em um terreno de 810 mil metros quadrados. A transação ficou em R$ 643,5 milhões.





Empresas do porte de DHL, Ybera, Ativa, Super BH e Raia Drogasil estão instaladas no centro logístico. Ao todo, são 28 locatários e uma ocupação acima de 98%.





Os investidores de São Paulo levaram em consideração a localização do empreendimento. Pesou o fato de o centro logístico ficar próximo do entroncamento das BRs 262 e 101 e do hub portuário da Grande Vitória. Com mais de R$ 12 bilhões em imóveis, o TRX entra no Espírito Santo e passa a atuar em 19 estados.





Construído em 2019, o Centro Logístico Grande Vitória foi feito pela capixaba 7Log e pertencia a eles até esta quarta-feira (23).