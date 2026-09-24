Motorista morre após colisão entre dois caminhões na BR 101 em Sooretama

Um motorista morreu e outro ficou ferido após uma colisão entre dois caminhões na madrugada desta quinta-feira (24), no km 116 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 2h10.





Equipes de resgate e emergência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), Corpo de Bombeiros, Ecovias Capixaba e Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência.





Um dos motoristas ficou preso às ferragens e teve a morte confirmada ainda no local pelo médico da equipe de resgate. O condutor do segundo caminhão recebeu os primeiros atendimentos no local. Não há informações sobre o estado de saúde dele.





Devido à gravidade do acidente e aos trabalhos de desencarceramento e perícia, a rodovia ficou totalmente interditada das 2h10 às 5h30. Depois, o tráfego foi parcialmente liberado no sistema de Pare e Siga.