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Trânsito

Motorista morre após colisão entre dois caminhões na BR 101 em Sooretama

Publicado em

24 set 2026 às 09:11
Colisão aconteceu no km 116 da rodovia
Motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motorista morreu e outro ficou ferido após uma colisão entre dois caminhões na madrugada desta quinta-feira (24), no km 116 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 2h10. 


Equipes de resgate e emergência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), Corpo de BombeirosEcovias Capixaba e Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência. 


Um dos motoristas ficou preso às ferragens e teve a morte confirmada ainda no local pelo médico da equipe de resgate. O condutor do segundo caminhão recebeu os primeiros atendimentos no local. Não há informações sobre o estado de saúde dele.


Devido à gravidade do acidente e aos trabalhos de desencarceramento e perícia, a rodovia ficou totalmente interditada das 2h10 às 5h30. Depois, o tráfego foi parcialmente liberado no sistema de Pare e Siga.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Transtorno

Caminhonete derruba poste e deixa imóveis sem energia em Atílio Vivácqua

Publicado em 24/09/2026 às 10:03
Poste é derrubado por carro em acidente em Atílio Vivácqua
Poste foi derrubado por carro em acidente em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor | A Gazeta


Uma caminhonete derrubou um poste no começo da manhã desta quinta-feira (24), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Com a queda da estrutura, moradores ficaram sem energia elétrica.


Segundo moradores, a rua ficou interditada e os fios chegaram a pegar fogo após o rompimento. A EDP informou que a rede elétrica foi restabelecida depois da troca do poste.


A reportagem procurou a Polícia Militar para saber as circunstâncias do acidente e se houve feridos, mas não teve retorno até a publicação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tristeza

Morre 2ª vítima de acidente entre carro e caminhão na BR 101 em Sooretama

Publicado em 24/09/2026 às 09:45
Acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (23)
Delon Ferreira Celestino, de 57 anos, conduzia um Volkswagen Parati; no carro com ele estava Rosilândia Rodrigues, de 53, que morreu no local Fotos enviadas por familiares | Montagem A Gazeta

Morreu na quarta-feira (23), no Hospital Rio Doce, em Linhares, a segunda vítima do acidente entre um carro e um caminhão na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Delon Ferreira Celestino, de 57 anos, conduzia um Volkswagen Parati e havia sido socorrido em estado grave. A morte foi confirmada pela família.


No carro também estavam Rosilândia Rodrigues, de 53 anos, que ficou presa às ferragens e morreu no local, e outra pessoa, que foi socorrida com ferimentos graves. Até a publicação, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)o Volkswagen Parati teria invadido a contramão e batido de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Os dois homens que estavam no caminhão ficaram feridos e foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.


A PRF informou que as causas do acidente ainda serão investigadas. Entre as possibilidades apuradas estão uma ultrapassagem indevida ou um eventual mal-estar do motorista do carro, que poderia ter provocado a perda do controle da direção. As circunstâncias são investigadas pela Polícia Civil.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito lento

Engavetamento complica trânsito na Terceira Ponte, sentido Vitória

Publicado em 24/09/2026 às 08:22
Acidente complica trânsito na Terceira Ponte no sentido Vitória
Acidente complica trânsito na Terceira Ponte no sentido Vitória Ceturb-ES

Um engavetamento envolvendo cinco veículos complicou o trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta quinta-feira (24). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.


A ocorrência aconteceu por volta das 7h10. Uma ambulância esteve no local para atender possíveis feridos. A Ceturb-ES informou que a pista foi liberada por volta das 8h15.


Com informações de Juirana Nobres, do g1 ES.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Colisão

Acidente entre carro e ônibus do Transcol deixa dois feridos na Serra

Publicado em 23/09/2026 às 20:26
Carro se envolveu em acidente com ônibus do Sistema Transcol na Serra Leitor A Gazeta

Um acidente entre um carro e um ônibus do Sistema Transcol, na Av. Manoel Coronel Nunes, na Serra, deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (23). O coletivo estava vazio e saía da garagem quando aconteceu a colisão.


O motorista e a passageira do carro, de 41 e 43 anos, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Os dois foram levados ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. O motorista do ônibus não se feriu, conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, junto à Polícia Militar.


Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Os veículos também estavam com licenciamento em dia. No entanto, o carro foi guinchado porque interditava parcialmente a via e não havia ninguém no local para retirá-lo.


Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Ceturb-ES e à Polícia Militar. A Polícia Civil e o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) também foram procurados e informaram que não atenderam à ocorrência.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Trânsito

Carreta derruba poste e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Publicado em 23/09/2026 às 15:53
Poste é atingido por carreta e deixa moradores sem energia em Cachoeiro
Poste é atingido por carreta e deixa moradores sem energia em Cachoeiro Redes Sociais

Uma carreta derrubou um poste no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santona manhã desta quarta-feira (23). Segundo a EDP, a estrutura danificada está localizada na Rua João Valdino e será substituída. Por segurança, cerca de 38 imóveis estão sem energia até a conclusão do serviço.   

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Injúria racial

Paciente é presa após chamar técnica de enfermagem de “neguinha” em Vila Velha

Publicado em 23/09/2026 às 10:59
Bebê é levado ao PA da Glória após possível ingestão de haxixe; mãe foi ouvida e liberada pela polícia
Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, onde caso aconteceu Crédito: Google Street View

Uma mulher identificada como Andressa da Silva Correia, de 37 anos, foi presa após agredir uma técnica em enfermagem com um vidro de álcool proferir ofensas raciais contra a profissional no Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha, na noite de terça-feira (22). 


Segundo a Guarda Municipal, a técnica em enfermagem, de 29 anos, relatou que estava trabalhando quando foi atingida nas costas pelo objeto arremessado pela paciente, que aguardava atendimentoAinda de acordo com a corporação, a mulher também xingou a profissional e a chamou de “neguinha”.


A vítima decidiu representar criminalmente contra a suspeita. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Em nota, a Polícia Civil informou que Andressa foi autuada em flagrante por injúria racial e ameaça. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Andressa e deixa este espaço aberto para manifestações.

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UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim

Mulher busca UPA com dor abdominal, descobre gravidez e dá à luz em Cachoeiro

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Surpresa

Mulher busca UPA com dor abdominal, descobre gravidez e dá à luz em Cachoeiro

Publicado em 23/09/2026 às 09:26
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim Divulgação/PMCI

Uma mulher de 32 anos procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com fortes dores abdominais e descobriu que estava em trabalho de parto. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (21).


Durante o atendimento médico, a equipe constatou que a mulher estava prestes a dar à luz. O menino nasceu com 3,490 quilos e 45 centímetros, após 40 semanas e três dias de gestação.


Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher não sabia que estava grávida. Após o parto, mãe e filho foram estabilizados pela equipe da UPA e transferidos para o Hospital Maternidade Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. A administração informou que os dois passam bem.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Aposta de Vitória acerta a quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 40 mil

Publicado em 23/09/2026 às 06:11

Uma aposta feita em Vitória acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 42.199,06. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso realizado na noite de terça-feira (22). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.


A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Km 235,5

Imprevisto após detonação de rochas deixa trânsito parado na BR 101, em Fundão

Publicado em 22/09/2026 às 19:55

Motoristas reclamaram de trânsito parado e longas filas na BR 101, na altura de Fundão, no início da noite desta terça-feira (22). A retenção ocorreu após uma operação de detonação de rochas no km 235,5 da rodovia se estender além do horário inicialmente previsto.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, o desmonte começou às 14h e tinha previsão inicial de duas horas de interdição. Após a detonação, porém, rochas de grande porte se deslocaram e foram projetadas sobre a pista.


Por causa do volume do material, foi necessário ampliar o período de bloqueio para que as equipes realizassem a limpeza e a remoção das pedras antes da liberação do tráfego. A pista foi totalmente liberada às 17h29. 


Mesmo após a reabertura, equipes da Ecovias permaneceram no local para sinalizar os finais de fila e orientar os motoristas. Segundo a concessionária, a atuação tinha como objetivo garantir a segurança dos usuários e ajudar na organização do trânsito, que ainda apresentava retenções no início da noite.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Noroeste capixaba

Dupla suspeita de golpe com Pix em lotéricas de Minas é presa em Colatina

Publicado em 22/09/2026 às 18:35
Dupla é presa suspeita de simular pagamentos via Pix em Colatina
Homens foram identificados a partir de imagens de câmeras de segurança da lotérica. Videomonitoramento

Dois homens, de 31 e 26 anos, suspeitos de aplicar golpes em casas lotéricas de Minas Gerais foram presos após uma nova ocorrência em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (21).


Segundo a Polícia Militar, o caso começou após o proprietário de uma lotérica no bairro Esplanada tomar conhecimento de um grupo que estaria aplicando golpes em lotéricas mineiras. Ao verificar imagens dos suspeitos e a forma de atuação, ele percebeu que dois homens com as mesmas características haviam passado pelo estabelecimento cerca de meia hora antes.


De acordo com a PM, o golpe consistia na simulação de pagamentos de boletos via Pix. Mais detalhes de como a fraude era aplicada não foram divulgados pelas forças de segurança.


O comerciante acionou a polícia, e equipes começaram a fazer buscas pela região central de Colatina. Os suspeitos foram localizados dentro de um Volkswagen Polo branco em frente à outra lotérica no Centro de Colatina. Os dois foram abordados e detidos.


Ainda durante o registro da ocorrência, segundo a Polícia Militar, uma vítima de Cataguases (MG) relatou também ter sofrido um golpe atribuído aos detidos. A corporação recebeu ainda informação sobre outro caso registrado em Poços de Caldas (MG).


O veículo utilizado pelos suspeitos foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).


A Polícia Civil informou que os dois homens foram conduzidos à Delegacia Regional de Colatina, onde foram autuados em flagrante por estelionato e encaminhados ao sistema prisional.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz

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