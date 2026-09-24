AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Cultura organizacional é o sistema operacional das organizações
Roberto Campos

Artigo de Opinião

É diretor-geral da Findes
Roberto Campos

Cultura organizacional é o sistema operacional das organizações

Sem contexto, as metas viram apenas números. Quando as pessoas entendem aonde a organização quer chegar e por que essa direção importa, a meta ganha sentido
Roberto Campos
É diretor-geral da Findes

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 10:00

Publicado em 

24 set 2026 às 10:00

O que faz uma organização prosperar em meio às mudanças constantes? Em um cenário de transformação contínua, o que mantém estratégia e resultados firmes é a forma como as pessoas tomam decisões, respondem aos desafios e trabalham juntas todos os dias. 


É por isso que gosto de pensar a cultura como o sistema operacional de uma organização: ela conecta pessoas, processos e decisões e transforma intenção em resultados.


Enquanto estratégia define para onde vamos, a tecnologia amplia o que somos capazes de fazer, mas é a cultura que determina como realmente entregamos resultados. E aí entra o principal papel da liderança: criar as condições para que essa cultura seja praticada. 

Veja Também 

ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Imagem de destaque

Economia do ES deve crescer pelo 4º ano seguido em 2026, projeta Findes

Ponte do Contorno do Mestre Álvaro apresenta problemas

"Discussão sobre escala 6x1 virou eleitoreira", afirma presidente da Findes

Uma cultura de alta performance coloca os problemas à mesa. Amy Edmondson, referência em cultura organizacional, mostra que a segurança psicológica cria justamente esse espaço: colaboradores que conseguem questionar, admitir erros e inovar sem medo de serem julgados ou punidos. Essa maturidade, com autonomia, confiança e propósito para fazer acontecer, é condição para qualquer organização crescer. 


Nesse contexto, não existe espaço para pactos da mediocridade, crises de confiança e falta de conexão entre a liderança da organização e os colaboradores. Pessoas que enxergam sentido no que fazem não entregam apenas o esperado. Encontram espaço para ir além e transformar potencial em resultado coletivo.


É essa densidade cultural que dá à organização a robustez necessária para atravessar mudanças de mercado, avanços tecnológicos e viradas estratégicas sem perder sua capacidade de execução. E, quanto mais rápido o ambiente muda, maior é a responsabilidade da liderança de fortalecer essa cultura.


Prédio da Findes na Reta da Penha, em Vitória
 Divulgação

Sem contexto, as metas viram apenas números. Quando as pessoas entendem aonde a organização quer chegar e por que essa direção importa, a meta ganha sentido. A cobrança deixa de ser pressão. Ganha-se clareza, segurança e capacidade para tomar melhores decisões e enfrentar os desafios antes que comprometam a execução.


Na Findes, tenho buscado formar um time de lideranças comprometido com essa construção e com o fortalecimento da nossa cultura. Os resultados acompanham esse movimento: em seis anos, as receitas de serviços B2B cresceram dez vezes.


Estratégias mudam e tecnologias evoluem. A responsabilidade da liderança é manter atualizado o sistema operacional que transforma tudo isso em execução: a cultura organizacional.


Tópicos Relacionados

Findes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados