Cultura organizacional é o sistema operacional das organizações

O que faz uma organização prosperar em meio às mudanças constantes? Em um cenário de transformação contínua, o que mantém estratégia e resultados firmes é a forma como as pessoas tomam decisões, respondem aos desafios e trabalham juntas todos os dias.





É por isso que gosto de pensar a cultura como o sistema operacional de uma organização: ela conecta pessoas, processos e decisões e transforma intenção em resultados.





Enquanto estratégia define para onde vamos, a tecnologia amplia o que somos capazes de fazer, mas é a cultura que determina como realmente entregamos resultados. E aí entra o principal papel da liderança: criar as condições para que essa cultura seja praticada.