Golpe do falso traficante usa dados pessoais para ameaças em Colatina

Uma mulher de 39 anos foi ameaçada por telefone e teve cerca de R$ 3 mil exigidos por um homem que se apresentou como integrante do Comando Vermelho, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o caso é um exemplo do chamado golpe do falso traficante, em que criminosos usam dados pessoais das vítimas para dar credibilidade às ameaças e pressioná-las a fazer pagamentos.





De acordo com a Polícia Civil, os golpistas entram em contato por telefone ou WhatsApp e podem citar informações como nome completo, endereço, bairro onde a vítima mora e profissão. Em alguns casos, afirmam ainda ter fotografias e dizem estar monitorando a pessoa.





Na ocorrência registrada na última quinta-feira (17), a vítima relatou que o homem mencionou o nome completo e endereço e afirmou ter fotografias dela. Durante a ligação, ele exigiu cerca de R$ 3 mil, alegando que o valor seria uma suposta “taxa” para protegê-la de roubos e outros crimes.





Ainda segundo o relato, o homem afirmou pertencer à facção criminosa Comando Vermelho e fez ameaças contra a mulher. Ela encerrou a ligação e não atendeu a uma nova tentativa de contato feita pelo mesmo número.





O delegado Líbero Penello de Carvalho Filho, chefe da 15ª Delegacia Regional de Colatina, explicou que o caso não indica uma cobrança real feita por uma facção criminosa, mas uma tentativa de estelionato baseada em intimidação.





“Estamos vendo algumas informações circulando de forma muito espetaculosa, o que acaba gerando medo na população. O que está acontecendo é o golpe do falso traficante”, afirmou.