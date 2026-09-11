Operação prende 4 suspeitos de aplicar golpe do falso advogado no ES

Quatro pessoas investigadas por integrar um grupo que se passava por advogados para aplicar golpes no Espírito Santo foram presas durante a Operação Bacharéis do Crime, realizada na Grande Vitória nesta sexta-feira (11). A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Norte (Gaeco-Norte), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).





Três mandados de prisão foram cumpridos na Serra e o quarto em uma unidade prisional da Grande Vitória. Ou seja, o investigado já estava preso e recebeu uma nova ordem de prisão relacionada à investigação. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.





Segundo o MPES, o grupo é suspeito de praticar estelionatos e outros crimes contra o patrimônio. Para aplicar os golpes, os investigados usavam indevidamente nomes, fotografias e outras informações de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).