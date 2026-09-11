PF suspeita que Toffoli tenha dinheiro de Vorcaro em paraíso fiscal, diz revista

Meses depois, em agosto de 2024, Vorcaro novamente relatou ao cunhado as cobranças de pagamentos. "Aquele negócio do Tayayá não foi feito?", perguntou o banqueiro. Zettel respondeu que já tinha transferido para o intermediário responsável por efetivar o pagamento, mas que o aporte final dependeria dessa pessoa.



Por causa disso, Vorcaro se irritou. "Cara, me deu um p*** problema. Onde tá a grana?", afirmou ao cunhado. Zettel respondeu: "No fundo dono do Tayayá. Transfiro as cotas dele". Para prestar contas diante das cobranças, Vorcaro pediu a Zettel que levantasse todos os aportes realizados no Tayayá. "Me fala tudo que já foi feito até hoje". Zettel, então, respondeu: "Pagamos 20 milhões lá atrás. Agora mais 15 milhões".