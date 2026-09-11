Rosto mudou depois de perder muito peso? Entenda por que isso pode acontecer

Depois de uma grande perda de peso, a transformação pode não se limitar ao corpo. Apesar da satisfação com o resultado na balança, há quem se depare com uma sensação de estranhamento ao olhar no espelho e perceber as mudanças no rosto. Têmporas e olheiras mais evidentes, perda de volume nas maçãs do rosto, flacidez e alterações no contorno da mandíbula estão entre as principais queixas.