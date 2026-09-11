Conhecido como 'estelionatário do amor', foragido do RJ é preso no ES

Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (10). Segundo a Polícia Civil capixaba, o homem é conhecido nacionalmente como "Estelionatário do Amor" e tinha mandados de prisão por estupro e cárcere privado. Para preservar a identidade das vítimas de violência sexual, o nome dele não foi divulgado.





O homem também é investigado por suspeita de aplicar golpes financeiros em vítimas com quem mantinha relacionamento, segundo a Polícia Civil.





Ele foi encaminhado ao sistema prisional capixaba e aguarda transferência para o Rio de Janeiro, onde deverá responder pelos crimes.