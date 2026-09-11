AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Marataízes

Conhecido como 'estelionatário do amor', foragido do RJ é preso no ES

Homem tinha mandados de prisão por estupro e cárcere privado e é investigado por suspeita de aplicar golpes financeiros em pessoas com quem se relacionava

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2026 às 13:20

Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro foi preso em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (10). Segundo a Polícia Civil capixaba, o homem é conhecido nacionalmente como "Estelionatário do Amor" e tinha mandados de prisão por estupro e cárcere privado. Para preservar a identidade das vítimas de violência sexual, o nome dele não foi divulgado.


O homem também é investigado por suspeita de aplicar golpes financeiros em vítimas com quem mantinha relacionamento, segundo a Polícia Civil.


Ele foi encaminhado ao sistema prisional capixaba e aguarda transferência para o Rio de Janeiro, onde deverá responder pelos crimes.

Veja Também 

Imagem de destaque

Empresário de 73 anos perde R$ 250 mil após sofrer golpe da namorada na Serra

Imagem de destaque

Engenheiro cai em golpe do amor e perde R$ 220 mil em sequestro em SP

Imagem de destaque

Golpes de estelionato amoroso se aperfeiçoam; saiba como não cair!

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Polícia Civil foragidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luna Hardman é campeã da 2ª etapa de Circuito Mundial de Bodyboarding
Luna Hardman briga com japonesa em busca do primeiro título mundial
Agência do Correios na Avenida Jerônimo Monteiro, Glória, Vila Velha
Trabalhadores dos Correios entram em greve em todo o Brasil
Supermercado, mercado, comida, inflação dos alimentos
Inflação da Grande Vitória cai 0,22% em agosto; veja o que ficou mais barato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados