De War a Jenga: jogos tradicionais que valem a pena ter em casa

Você já reparou como alguns jogos conseguem atravessar gerações sem perder a graça? Mesmo com o avanço tecnológico e uma infinidade de opções de entretenimento disponíveis a poucos toques de distância, ainda existe algo especial em reunir a família ou os amigos ao redor de um tabuleiro ou distribuir as cartas.





Os jogos tradicionais têm justamente esse poder de transformar um momento comum em uma atividade para várias pessoas. Alguns exigem estratégia e planejamento, outros dependem de rapidez, memória ou conhecimento. Muitos deles também podem ser jogados por diferentes idades, tornando uma opção para aproveitar o tempo em casa, reunir os amigos ou apresentar aos mais novos brincadeiras que fizeram parte da infância de outras gerações.





E com alguns clássicos em casa, já é possível criar diferentes tipos de partidas e encontrar uma opção para cada ocasião. Então, confira 10 opções tradicionais que continuam valendo a pena ter em casa.