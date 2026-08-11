30 livros que inspiraram filmes e séries

Ler um livro é uma oportunidade de mergulhar em histórias, conhecer diferentes perspectivas e estimular a imaginação. Mesmo em uma época em que filmes e séries ocupam grande espaço no entretenimento, a literatura continua sendo uma importante porta de entrada para universos que posteriormente ganham vida nas telas.
Muitas produções de sucesso do cinema e do streaming nasceram justamente das páginas de livros. Ao ler a obra original, o público pode conhecer com mais detalhes os personagens, seus pensamentos, os cenários e acontecimentos que, muitas vezes, precisam ser adaptados ou resumidos para o audiovisual. Além disso, a leitura contribui para o desenvolvimento do vocabulário, da criatividade e da capacidade de interpretação.
Para quem gosta de assistir a filmes e séries, conhecer os livros que deram origem a essas histórias também pode ser uma maneira de descobrir novas obras e criar o hábito da leitura. De grandes clássicos da literatura a best-sellers contemporâneos, confira 30 livros que inspiraram produções de sucesso para o cinema e a televisão.
A história acompanha Harry Potter, um garoto que descobre aos 11 anos que é um bruxo e passa a estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo dos sete livros, o personagem enfrenta desafios, faz amizades e descobre mais sobre seu passado e sobre o poderoso bruxo Lord Voldemort.
A saga ganhou oito filmes, que acompanharam a trajetória do personagem desde sua chegada a Hogwarts até o confronto final com Voldemort.
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Considerada uma das obras mais importantes da literatura fantástica, a trilogia acompanha Frodo Bolseiro em uma missão para destruir o Um Anel e impedir que seu poder caia nas mãos de Sauron.
Os livros deram origem à premiada trilogia cinematográfica dirigida por Peter Jackson. O universo criado por Tolkien também foi expandido na série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, que apresenta acontecimentos ambientados milhares de anos antes da história principal.
Box Trilogia O Senhor dos Anéis
A série de livros apresenta um universo fantástico chamado Nárnia, onde crianças encontram criaturas mágicas, reis, rainhas e grandes aventuras. Entre as obras mais conhecidas está O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa.
Alguns dos livros foram adaptados para o cinema, levando o universo criado por C.S. Lewis para as telas e conquistando uma nova geração de fãs.
BOX As Crônicas de Nárnia - Edição de Luxo
A trilogia distópica acompanha Katniss Everdeen, uma jovem que vive em uma sociedade dividida em distritos e acaba sendo obrigada a participar dos Jogos Vorazes, uma competição mortal transmitida para toda a população.
A história ganhou uma franquia cinematográfica e teve seu universo expandido posteriormente com o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que também foi adaptado para o cinema.
Trilogia Jogos Vorazes: acompanha pôster (edição limitada)
A saga acompanha Bella Swan, uma adolescente que se muda para uma pequena cidade e se envolve com Edward Cullen, um misterioso jovem que esconde um grande segredo.
Os quatro livros principais deram origem a cinco filmes, acompanhando o romance entre os protagonistas e os conflitos envolvendo vampiros e lobisomens.
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Ambientada em uma sociedade dividida em grupos de acordo com características de personalidade, a história acompanha Tris Prior, uma jovem que descobre não se encaixar completamente no sistema estabelecido.
A trilogia ganhou adaptações cinematográficas protagonizadas por Shailene Woodley e Theo James.
Box Divergente (4 Volumes)
A série de ficção científica acompanha Thomas, um adolescente que acorda em um local desconhecido chamado Clareira, sem memória de seu passado. Ao lado de outros jovens, ele precisa descobrir os segredos do labirinto que os cerca.
Os livros deram origem a uma trilogia cinematográfica que levou a aventura para as telas.
Maze Runner Box Set of 5 Books
A série acompanha Percy Jackson, um adolescente que descobre ser filho de Poseidon e passa a conviver com criaturas e personagens da mitologia grega.
Os primeiros livros foram adaptados para o cinema e, posteriormente, a história ganhou uma nova adaptação em formato de série, mais próxima da obra literária original.
Box Percy Jackson e os olimpianos - Nova edição
Publicado originalmente em 1965, Duna apresenta um futuro distante marcado por disputas políticas, religiosas e econômicas. A história acompanha Paul Atreides, cuja família assume o controle de um planeta estratégico para o império.
A obra ganhou diferentes adaptações ao longo dos anos, incluindo os filmes dirigidos por Denis Villeneuve e a série Duna: A Profecia, ambientada no mesmo universo.
Box Duna: Primeira Trilogia + Mapa Arrakis
A série de livros apresenta um universo de fantasia marcado por disputas pelo poder, alianças, guerras e personagens de diferentes famílias. O primeiro volume, A Guerra dos Tronos, deu nome à famosa adaptação televisiva.
Os livros serviram de base para Game of Thrones e também para produções derivadas ambientadas no mesmo universo, como House of the Dragon.
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O Poderoso Chefão, de Mario Puzo
O romance acompanha a família Corleone e seus negócios relacionados ao crime organizado. A obra escrita por Mario Puzo serviu de base para o filme dirigido por Francis Ford Coppola.
Lançado em 1972, o longa se tornou um dos grandes clássicos da história do cinema e deu origem a uma das trilogias mais conhecidas da sétima arte.
O poderoso chefão
O Iluminado, de Stephen King
O livro de Stephen King acompanha Jack Torrance, sua esposa Wendy e o filho Danny durante uma temporada em um hotel isolado. O local guarda acontecimentos assustadores e exerce uma influência cada vez maior sobre Jack.
A obra foi adaptada para o cinema em 1980, com direção de Stanley Kubrick e Jack Nicholson no papel principal.
O iluminado: Coleção Biblioteca Stephen King- Idioma Português
A história acompanha um grupo de crianças que enfrenta uma entidade sobrenatural conhecida como Pennywise, capaz de assumir diferentes formas e explorar os medos de suas vítimas.
O extenso romance foi adaptado em dois filmes, It: A Coisa e It: Capítulo Dois. O universo também ganhou uma produção em formato de série prelúdio.
It: A coisa: O livro
O filme Um Sonho de Liberdade foi baseado na novela Rita Hayworth and Shawshank Redemption, publicada na coletânea Quatro Estações, de Stephen King.
A trama acompanha Andy Dufresne, um homem condenado à prisão perpétua que constrói uma forte amizade com Ellis "Red" Redding e mantém a esperança de recuperar sua liberdade.
Quatro estações
Também baseado em uma obra de Stephen King, o filme acompanha Paul Edgecomb, um funcionário de um corredor da morte que conhece John Coffey, um prisioneiro com características misteriosas e aparentemente sobrenaturais.
A adaptação cinematográfica foi lançada em 1999 e recebeu indicações ao Oscar, incluindo a de Melhor Filme.
À espera de um milagre
O romance de Chuck Palahniuk apresenta um narrador insatisfeito com a própria vida que acaba conhecendo Tyler Durden, personagem que o envolve em um projeto clandestino de luta.
A adaptação cinematográfica foi dirigida por David Fincher e estrelada por Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter.
Clube Da Luta
O suspense acompanha Clarice Starling, uma jovem agente do FBI que procura a ajuda do perigoso Hannibal Lecter para solucionar uma investigação envolvendo um assassino em série.
O filme de 1991 se tornou um dos maiores sucessos do gênero e entrou para a história do Oscar ao vencer nas principais categorias da premiação.
Box Trilogia Hannibal Lecter
O livro acompanha Forrest Gump, um personagem que, apesar de sua maneira particular de enxergar o mundo, acaba participando de acontecimentos importantes da história dos Estados Unidos.
A adaptação cinematográfica, estrelada por Tom Hanks, tornou-se um fenômeno mundial e venceu seis Oscars, incluindo as categorias de Melhor Filme e Melhor Ator.
Forrest Gump
Ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, a história acompanha Bruno, um menino alemão que se muda com a família para perto de um campo de concentração e estabelece uma amizade com Shmuel, um garoto judeu.
O romance ganhou uma adaptação cinematográfica em 2008.
O menino do pijama listrado
Ambientada na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, a história acompanha Liesel, uma menina que encontra nos livros uma forma de enfrentar os acontecimentos ao seu redor.
O romance foi adaptado para o cinema em 2013, levando a história de Liesel para as telas.
A menina que roubava livros
O livro acompanha Auggie Pullman, um garoto que nasceu com uma diferença facial e começa a frequentar uma escola regular pela primeira vez.
A adaptação cinematográfica, lançada em 2017, abordou temas como bullying, amizade, empatia e convivência, alcançando grande público.
Extraordinário
A história é apresentada por meio de cartas escritas por Charlie, um adolescente introvertido que enfrenta dificuldades para se adaptar ao ensino médio e encontra novas amizades.
O próprio autor participou da adaptação cinematográfica, lançada em 2012, com Logan Lerman, Emma Watson e Ezra Miller no elenco.
As vantagens de ser invisível
O romance distópico apresenta Gilead, uma sociedade totalitária na qual mulheres perdem seus direitos e são submetidas a um rígido sistema de controle.
A obra serviu de inspiração para a série The Handmaid's Tale, que expandiu o universo apresentado no livro e se tornou uma das produções mais conhecidas da televisão.
O conto da aia
Pequenas Grandes Mentiras, de Liane Moriarty
O livro acompanha três mulheres que vivem em uma comunidade aparentemente perfeita, mas escondem conflitos, segredos e problemas pessoais.
A história ganhou uma série estrelada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley, explorando temas como amizade, maternidade, violência e relações familiares.
Pequenas grandes mentiras
O romance acompanha Joe Goldberg, funcionário de uma livraria que desenvolve uma obsessão por uma cliente chamada Beck.
A história ganhou uma série de televisão protagonizada por Penn Badgley, que apresenta a narrativa sob a perspectiva do personagem e explora temas como obsessão, relacionamentos e comportamento nas redes sociais.
Kit Você (3 livros)
A série de livros acompanha diferentes integrantes da família Bridgerton e seus relacionamentos na alta sociedade britânica.
A adaptação da Netflix transformou os romances em uma produção de grande alcance, combinando romance, drama e elementos contemporâneos com uma ambientação inspirada na Regência inglesa.
Box Os Bridgertons: Os 9 títulos da série + livro extra de crônicas
O romance acompanha Beth Harmon, uma jovem órfã que descobre talento para o xadrez e busca se tornar uma das melhores jogadoras do mundo enquanto enfrenta conflitos pessoais.
A minissérie baseada no livro se tornou um fenômeno internacional e também despertou o interesse do público pelo xadrez.
O gambito da rainha: O livro que deu origem à série da Netflix
O livro acompanha Marianne e Connell, dois jovens que desenvolvem uma relação marcada por aproximações, afastamentos e mudanças ao longo dos anos.
A adaptação televisiva preservou a estrutura intimista da obra e ganhou destaque pela abordagem dos relacionamentos, da juventude e das diferenças sociais.
Pessoas normais
O romance policial acompanha Cora Bender, uma mulher que comete um crime aparentemente sem explicação. A investigação busca descobrir não apenas o que aconteceu, mas também as razões por trás do ato.
A obra serviu de inspiração para a primeira temporada da série The Sinner, que posteriormente passou a apresentar novas histórias e personagens.
The Sinner
A série de livros mistura romance, aventura, história e viagem no tempo. A protagonista Claire Randall é transportada da década de 1940 para a Escócia do século XVIII, onde sua vida toma um novo rumo.
A história foi adaptada para a televisão em uma série que acompanha diferentes períodos históricos e os acontecimentos vividos por Claire e Jamie Fraser.
Coleção Outlander Completa - vol. 1 ao 8
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