8 livros de Clarice Lispector para começar a ler já

Tem uma frase que circula muito pela internet atribuída a Clarice Lispector. Depois tem outra. E mais uma. O problema é que boa parte delas ela nunca escreveu de fato. Mas o fenômeno diz algo verdadeiro: a linguagem de Clarice tem um poder que as pessoas sentem em qualquer coisa que pareça profunda o suficiente.

Clarice Lispector (1920-1977) nasceu na Ucrânia, chegou ao Brasil ainda bebê e cresceu em Recife. Formou-se em Direito, atuou como jornalista e publicou seu primeiro romance aos 23 anos, Perto do Coração Selvagem (1943), recebendo aclamação crítica imediata. Hoje é considerada uma das maiores escritoras do século XX. Segundo o biógrafo norte-americano Benjamin Moser, ela é a escritora judia mais importante do mundo desde Franz Kafka. Seus livros foram traduzidos para mais de dez idiomas e foi a primeira brasileira a integrar a coleção Penguin Modern Classics.

Há um paradoxo curioso: apesar do culto em torno do seu nome, muita gente nunca chegou a abrir um livro dela de fato. Pensando nisso selecionamos 8 obras de Clarice Lispector para quem ainda não leu nada dela ou tem uma experiência fragmentada. A ordem não é cronológica nem de dificuldade: é uma sugestão de entrada, de acordo com o tipo de leitura que você está pronto para fazer agora.