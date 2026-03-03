11 livros que valem cada página para ler em 2026; veja dicas

Se você chegou até aqui, provavelmente está naquele momento do ano em que a promessa de "ler mais em 2026" ainda não saiu do papel. Ou saiu, mas você ainda está em dúvida sobre o que escolher. Você não está sozinho nessa. Segundo a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pela Câmara Brasileira do Livro, 53% dos brasileiros não leram nenhum livro em 2024. É uma queda expressiva: cerca de 6,7 milhões de leitores a menos em relação à edição anterior, de 2019.
Por que isso importa? Porque o problema raramente é falta de vontade. É falta de escolha certa. O livro errado na hora errada faz a gente largar na página quarenta e achar que "não é de leitura". O livro certo, pelo contrário, faz o tempo sumir.
Organizamos 11 indicações de livros para ler em 2026 de um jeito diferente: não por gênero ou ordem de importância, mas pelo tipo de leitor que você é agora. Porque a leitura certa é aquela que encontra você onde você está.
Não sabe qual tipo de leitor você é? Descubra em 6 perguntas
Antes de mergulhar nas indicações, faça o quiz abaixo. São cinco perguntas sobre comportamentos e preferências do seu dia a dia, sem nenhuma relação óbvia com livros. O resultado aponta seu perfil de leitura e quais títulos da nossa lista têm mais chance de te prender do começo ao fim.
Se quer uma forcinha, selecionamos alguns títulos para você ler neste ano. Continue na página para ver as indicações organizadas por perfil de leitor, com links diretos para compra.
Para quem quer se reconectar com a literatura brasileira
A literatura brasileira contemporânea nunca esteve tão viva. Abaixo, três livros que mostram o alcance e a diversidade do que se escreve hoje no país.
Para quem quer um romance que não larga
Às vezes o que a gente precisa é de uma história que prenda do começo ao fim, que faça o tempo passar sem avisar.
Para quem quer (re)descobrir um clássico
Há livros que não envelhecem. Que ficam melhores quanto mais tempo passa.
Para quem quer pensar o mundo com mais clareza
Alguns livros mudam o ângulo pelo qual a gente enxerga as coisas. Não oferecem respostas prontas, mas fazem perguntas melhores.
Para quem quer autoconhecimento sem autoajuda vazia
Há uma diferença entre livros que prometem transformar sua vida em 21 dias e livros que convidam a um trabalho genuíno de compreensão. Os três a seguir pertencem à segunda categoria.
Uma última palavra antes de escolher
Não existe livro errado, existe livro fora de hora. Se nenhum da lista acima chamou sua atenção agora, guarde este texto para depois. O livro certo aparece quando a gente está pronto para ele.
E se você ainda está em dúvida entre dois títulos: escolha o menor. O importante é começar.
