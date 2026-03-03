Clube A Gazeta
11 livros que valem cada página para ler em 2026; veja dicas

De romances brasileiros premiados a clássicos do autoconhecimento, a lista a seguir foi pensada para quem quer ler mais neste ano e não sabe por onde começar

Vitória
Publicado em 03/03/2026 às 15h00
Escolher o livro certo para ler em 2026 começa por entender o que você precisa agora. Crédito: Gerada por IA
Se você chegou até aqui, provavelmente está naquele momento do ano em que a promessa de "ler mais em 2026" ainda não saiu do papel. Ou saiu, mas você ainda está em dúvida sobre o que escolher. Você não está sozinho nessa. Segundo a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pela Câmara Brasileira do Livro, 53% dos brasileiros não leram nenhum livro em 2024. É uma queda expressiva: cerca de 6,7 milhões de leitores a menos em relação à edição anterior, de 2019.

Por que isso importa? Porque o problema raramente é falta de vontade. É falta de escolha certa. O livro errado na hora errada faz a gente largar na página quarenta e achar que "não é de leitura". O livro certo, pelo contrário, faz o tempo sumir.

Organizamos 11 indicações de livros para ler em 2026 de um jeito diferente: não por gênero ou ordem de importância, mas pelo tipo de leitor que você é agora. Porque a leitura certa é aquela que encontra você onde você está.

Não sabe qual tipo de leitor você é? Descubra em 6 perguntas

Antes de mergulhar nas indicações, faça o quiz abaixo. São cinco perguntas sobre comportamentos e preferências do seu dia a dia, sem nenhuma relação óbvia com livros. O resultado aponta seu perfil de leitura e quais títulos da nossa lista têm mais chance de te prender do começo ao fim.

Quiz: Qual tipo de livro combina com você?
Quiz de leitura
Qual tipo de livro combina com você agora?
0 de 6
Pergunta 1 de 6
Você chega em casa depois de um dia longo. O que busca primeiro?
Pergunta 2 de 6
Como você se sente na maior parte do tempo ultimamente?
Pergunta 3 de 6
Se pudesse passar um dia inteiro em qualquer lugar, escolheria:
Pergunta 4 de 6
O que costuma ficar de uma história que te marcou?
Pergunta 5 de 6
Quando algo difícil acontece, você costuma:
Pergunta 6 de 6
Nas últimas semanas, o que mais ocupou seus pensamentos?
Categoria recomendada
Explorar na Amazon

Este resultado é apenas uma sugestão baseada nas respostas selecionadas no quiz.

Se quer uma forcinha, selecionamos alguns títulos para você ler neste ano. Continue na página para ver as indicações organizadas por perfil de leitor, com links diretos para compra.

Para quem quer se reconectar com a literatura brasileira

literatura brasileira contemporânea nunca esteve tão viva. Abaixo, três livros que mostram o alcance e a diversidade do que se escreve hoje no país.

Capa do livro A cabeça do santo, de Socorro Acioli, publicado pela editora Companhia das Letras

A cabeça do santo — Socorro Acioli

Samuel é um jovem que descobre ter o dom de ouvir as preces das mulheres ao se esconder dentro da cabeça de uma estátua gigante de Santo Antônio. Socorro Acioli é uma das vozes mais originais da ficção brasileira contemporânea.

Capa do livro A palavra que resta, de Stênio Gardel, publicado pela editora Companhia das Letras

A palavra que resta — Stênio Gardel

Um homem que revisita o passado para compreender um amor que não pôde viver. Stênio Gardel escreve sobre afetos silenciados no interior do país, sobre identidade e o que a gente carrega sem nomear.

Capa do livro Meridiana, de Eliana Alves Cruz, publicado pela editora Pallas

Meridiana — Eliana Alves Cruz

Eliana Alves Cruz é referência na literatura afro-brasileira. Em Meridiana, a autora entrega uma obra densa e necessária, unindo história, memória e ficção.

Para quem quer um romance que não larga

Às vezes o que a gente precisa é de uma história que prenda do começo ao fim, que faça o tempo passar sem avisar.

Capa do livro Ensaios de despedida, de Elísama Santos, publicado pela editora Record

Ensaios de despedida — Elísama Santos

Um romance que trabalha com perdas, recomeços e o peso das palavras que não foram ditas. Elísama Santos equilibra emoção e contenção em uma história que toca profundamente.

Capa do livro Kentukis, de Samanta Schweblin, publicado pela editora Fósforo

Kentukis — Samanta Schweblin

Uma obra de ficção que parece ficção científica, retratando um mundo onde dispositivos conectam estranhos em relações de observação. Perturbadora e viciante.

Para quem quer (re)descobrir um clássico

Há livros que não envelhecem. Que ficam melhores quanto mais tempo passa.

Capa do livro O alienista, de Machado de Assis, publicado pela editora Antofágica

O alienista — Machado de Assis

Simão Bacamarte decide internar na Casa Verde todo habitante de Itaguaí que apresentar sinais de loucura. Machado de Assis escreveu isso em 1882, mas a obra permanece irônica e absolutamente atual.

Para quem quer pensar o mundo com mais clareza

Alguns livros mudam o ângulo pelo qual a gente enxerga as coisas. Não oferecem respostas prontas, mas fazem perguntas melhores.

Capa do livro Pequeno manual antirracista, de Djamila Ribeiro, publicado pela editora Companhia das Letras

Pequeno manual antirracista — Djamila Ribeiro

A filósofa Djamila Ribeiro apresenta conceitos e questiona comportamentos sobre as estruturas de racismo no Brasil. Um livro necessário, acessível e recomendado por diversos especialistas.

Capa do livro Tudo sobre o amor, de bell hooks, publicado pela editora Elefante

Tudo sobre o amor — bell hooks

bell hooks desmonta a ideia romântica superficial e propõe uma compreensão honesta do que significa amar e ser amado. Uma leitura essencial que reorganiza os pensamentos sobre o afeto.

Para quem quer autoconhecimento sem autoajuda vazia

Há uma diferença entre livros que prometem transformar sua vida em 21 dias e livros que convidam a um trabalho genuíno de compreensão. Os três a seguir pertencem à segunda categoria.

Capa do livro O homem em busca de sentido, de Viktor Frankl, publicado pela editora Vozes

O homem em busca de sentido — Viktor Frankl

Uma reflexão poderosa sobre o que mantém as pessoas vivas em condições extremas. Viktor Frankl compartilha sua experiência nos campos de concentração nazistas e sua descoberta sobre o sentido da vida.

Capa do livro A coragem de ser imperfeito, de Brené Brown, publicado pela editora Sextante

A coragem de ser imperfeito — Brené Brown

Baseado em anos de pesquisa, Brené Brown explora a vulnerabilidade e a coragem de se mostrar de verdade, abandonando a busca exaustiva pela perfeição.

Capa do livro O profeta, de Khalil Gibran, publicado pela editora L&PM

O profeta — Khalil Gibran

Uma obra poética e atemporal que aborda os grandes temas da existência, como amor, filhos, alegria e morte, através das palavras de Almustafa.

Uma última palavra antes de escolher

Não existe livro errado, existe livro fora de hora. Se nenhum da lista acima chamou sua atenção agora, guarde este texto para depois. O livro certo aparece quando a gente está pronto para ele.

E se você ainda está em dúvida entre dois títulos: escolha o menor. O importante é começar.

