11 livros que valem cada página para ler em 2026; veja dicas

Se você chegou até aqui, provavelmente está naquele momento do ano em que a promessa de "ler mais em 2026" ainda não saiu do papel. Ou saiu, mas você ainda está em dúvida sobre o que escolher. Você não está sozinho nessa. Segundo a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pela Câmara Brasileira do Livro, 53% dos brasileiros não leram nenhum livro em 2024. É uma queda expressiva: cerca de 6,7 milhões de leitores a menos em relação à edição anterior, de 2019.

Por que isso importa? Porque o problema raramente é falta de vontade. É falta de escolha certa. O livro errado na hora errada faz a gente largar na página quarenta e achar que "não é de leitura". O livro certo, pelo contrário, faz o tempo sumir.

Organizamos 11 indicações de livros para ler em 2026 de um jeito diferente: não por gênero ou ordem de importância, mas pelo tipo de leitor que você é agora. Porque a leitura certa é aquela que encontra você onde você está.

Não sabe qual tipo de leitor você é? Descubra em 6 perguntas

Antes de mergulhar nas indicações, faça o quiz abaixo. São cinco perguntas sobre comportamentos e preferências do seu dia a dia, sem nenhuma relação óbvia com livros. O resultado aponta seu perfil de leitura e quais títulos da nossa lista têm mais chance de te prender do começo ao fim.

Quiz: Qual tipo de livro combina com você? Pergunta 1 de 6 Você chega em casa depois de um dia longo. O que busca primeiro? Algo que me faça rir ou desligar de tudo Silêncio e um espaço só meu Algo que tire o foco e ocupe a mente Conversa com alguém de confiança Música, podcast ou uma série Pergunta 2 de 6 Como você se sente na maior parte do tempo ultimamente? Cansado e precisando de leveza Com muita coisa pra processar por dentro Inquieto, cheio de perguntas sem resposta Entediado com a rotina, querendo movimento Curioso sobre algo diferente do habitual Pergunta 3 de 6 Se pudesse passar um dia inteiro em qualquer lugar, escolheria: Num parque, praia ou lugar ao ar livre com amigos Em casa, sem nenhum compromisso Numa biblioteca ou museu tranquilo Num café movimentado observando as pessoas Numa cidade que nunca visitei Pergunta 4 de 6 O que costuma ficar de uma história que te marcou? Uma cena engraçada ou um personagem hilário Uma cena que apertou o coração Uma ideia que mudou como você vê algo Um personagem que parecia real demais A atmosfera, o mundo que foi construído Pergunta 5 de 6 Quando algo difícil acontece, você costuma: Procurar distração e leveza de propósito Buscar distância emocional por um tempo Processar por dentro antes de falar com alguém Precisar contar o que aconteceu Canalizar para algo criativo ou produtivo Pergunta 6 de 6 Nas últimas semanas, o que mais ocupou seus pensamentos? Nada específico. Quero parar de pensar tanto Como me sinto com as pessoas ao meu redor Quem sou e o que quero da vida Situações do dia a dia que ficaram sem resolução O mundo lá fora e o que está acontecendo nele

Se quer uma forcinha, selecionamos alguns títulos para você ler neste ano. Continue na página para ver as indicações organizadas por perfil de leitor, com links diretos para compra.

Para quem quer se reconectar com a literatura brasileira

A literatura brasileira contemporânea nunca esteve tão viva. Abaixo, três livros que mostram o alcance e a diversidade do que se escreve hoje no país.

A cabeça do santo — Socorro Acioli Samuel é um jovem que descobre ter o dom de ouvir as preces das mulheres ao se esconder dentro da cabeça de uma estátua gigante de Santo Antônio. Socorro Acioli é uma das vozes mais originais da ficção brasileira contemporânea. Compre na Amazon A palavra que resta — Stênio Gardel Um homem que revisita o passado para compreender um amor que não pôde viver. Stênio Gardel escreve sobre afetos silenciados no interior do país, sobre identidade e o que a gente carrega sem nomear. Compre na Amazon Meridiana — Eliana Alves Cruz Eliana Alves Cruz é referência na literatura afro-brasileira. Em Meridiana, a autora entrega uma obra densa e necessária, unindo história, memória e ficção. Compre na Amazon

Para quem quer um romance que não larga

Às vezes o que a gente precisa é de uma história que prenda do começo ao fim, que faça o tempo passar sem avisar.

Ensaios de despedida — Elísama Santos Um romance que trabalha com perdas, recomeços e o peso das palavras que não foram ditas. Elísama Santos equilibra emoção e contenção em uma história que toca profundamente. Compre na Amazon Kentukis — Samanta Schweblin Uma obra de ficção que parece ficção científica, retratando um mundo onde dispositivos conectam estranhos em relações de observação. Perturbadora e viciante. Comprar na Amazon

Para quem quer (re)descobrir um clássico

Há livros que não envelhecem. Que ficam melhores quanto mais tempo passa.

O alienista — Machado de Assis Simão Bacamarte decide internar na Casa Verde todo habitante de Itaguaí que apresentar sinais de loucura. Machado de Assis escreveu isso em 1882, mas a obra permanece irônica e absolutamente atual. Compre na Amazon

Para quem quer pensar o mundo com mais clareza

Alguns livros mudam o ângulo pelo qual a gente enxerga as coisas. Não oferecem respostas prontas, mas fazem perguntas melhores.

Pequeno manual antirracista — Djamila Ribeiro A filósofa Djamila Ribeiro apresenta conceitos e questiona comportamentos sobre as estruturas de racismo no Brasil. Um livro necessário, acessível e recomendado por diversos especialistas. Compre na Amazon Tudo sobre o amor — bell hooks bell hooks desmonta a ideia romântica superficial e propõe uma compreensão honesta do que significa amar e ser amado. Uma leitura essencial que reorganiza os pensamentos sobre o afeto. Compre na Amazon

Para quem quer autoconhecimento sem autoajuda vazia

Há uma diferença entre livros que prometem transformar sua vida em 21 dias e livros que convidam a um trabalho genuíno de compreensão. Os três a seguir pertencem à segunda categoria.

O homem em busca de sentido — Viktor Frankl Uma reflexão poderosa sobre o que mantém as pessoas vivas em condições extremas. Viktor Frankl compartilha sua experiência nos campos de concentração nazistas e sua descoberta sobre o sentido da vida. Compre na Amazon A coragem de ser imperfeito — Brené Brown Baseado em anos de pesquisa, Brené Brown explora a vulnerabilidade e a coragem de se mostrar de verdade, abandonando a busca exaustiva pela perfeição. Compre na Amazon O profeta — Khalil Gibran Uma obra poética e atemporal que aborda os grandes temas da existência, como amor, filhos, alegria e morte, através das palavras de Almustafa. Compre na Amazon

Uma última palavra antes de escolher

Não existe livro errado, existe livro fora de hora. Se nenhum da lista acima chamou sua atenção agora, guarde este texto para depois. O livro certo aparece quando a gente está pronto para ele.

E se você ainda está em dúvida entre dois títulos: escolha o menor. O importante é começar.

