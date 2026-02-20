Home
8 livros de negócios e investimentos para colocar na lista de leitura

8 livros de negócios e investimentos para colocar na lista de leitura

Confira obras que ajudam a tomar decisões melhores, expandir empresas e navegar pelos desafios do mercado

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:33

Os livros de negócios continuam sendo ferramentas consistentes para ampliar repertório, refinar estratégias e evitar erros já mapeados (Imagem: TimeImage Production | Shutterstock)
Os livros de negócios continuam sendo ferramentas consistentes para ampliar repertório, refinar estratégias e evitar erros já mapeados Crédito: Imagem: TimeImage Production | Shutterstock

Se você quer tomar decisões mais informadas, crescer de forma sustentável e entender para onde o mundo dos negócios está caminhando, a leitura certa faz toda a diferença. Em um cenário marcado por transformações aceleradas, avanço da inteligência artificial (IA) e mudanças profundas no perfil do empreendedor, os livros continuam sendo ferramentas consistentes para ampliar repertório, refinar estratégias e evitar erros já mapeados por quem percorreu esse caminho antes.

Confira obras que ajudam a tomar decisões melhores, expandir empresas e navegar pelos desafios do mercado

8 livros de negócios e investimentos para colocar na lista de leitura

Nesta lista, reunimos obras que abordam desde o impacto da IA e orientações práticas para escalar operações, até os desafios enfrentados por mulheres empreendedoras e os princípios essenciais para investir melhor. Confira!

1. Inteligência Artificial Ampliada

Em "Inteligência Artificial Ampliada", Fernando Barra convida o leitor a repensar a relação com a tecnologia por meio do conceito de Inteligência Ampliada (Imagem: Divulgação | Unno_Buzz Editora)
Em “Inteligência Artificial Ampliada”, Fernando Barra convida o leitor a repensar a relação com a tecnologia por meio do conceito de Inteligência Ampliada (Imagem: Divulgação | Unno_Buzz Editora) Crédito:

A inteligência artificial avançou para além de tarefas braçais, substituindo aquelas que antes exigiam o intelecto humano, como pensar, criar e decidir. Isso pode parecer uma ameaça, mas, por outro lado, é um convite para o maior salto evolutivo da humanidade.

Neste livro, Fernando Barra, pioneiro na implementação de ferramentas de IA no Brasil, convida o leitor a repensar a relação com a tecnologia por meio do conceito de Inteligência Ampliada: uma nova forma de viver e trabalhar que une a potência da inteligência artificial com a essência da inteligência humana.

2. Genes sustentadores

"Genes sustentadores" traz um olhar profundo, multidimensional e estruturado sobre gestão de crise e construção de empresas sólidas e perenes (Imagem: Divulgação | Editora Actual)
“Genes sustentadores” traz um olhar profundo, multidimensional e estruturado sobre gestão de crise e construção de empresas sólidas e perenes Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Actual

A verdade é que a maioria dessas empresas não decreta falência da noite para o dia. O colapso é precedido por sinais invisíveis (ou ignorados) que se manifestam muito antes de os números ficarem vermelhos. O especialista em recuperação empresarial Rodrigo Tetti Garcia traz um olhar profundo, multidimensional e estruturado sobre gestão de crise e construção de empresas sólidas e perenes. Ao ancorar a sua estratégia nos “genes sustentadores”, é possível recuperar e proteger sua empresa, de qualquer porte, e garantir perenidade e crescimento.

3. Atleta corporativo: como o esporte molda grandes líderes

"Atleta corporativo: como o esporte molda grandes líderes" transforma a relação entre atividades esportivas e alta performance em um método prático e estruturado (Imagem: Divulgação | Editora Elite Publisher)
“Atleta corporativo: como o esporte molda grandes líderes” transforma a relação entre atividades esportivas e alta performance em um método prático e estruturado (Imagem: Divulgação | Editora Elite Publisher) Crédito:

Escrito por Cesar Cotait Kara José a partir de sua experiência como CEO para a América Latina de uma multinacional, aliada à rotina intensa de exercícios, este livro transforma a relação entre atividades esportivas e alta performance em um método prático e estruturado. A obra traz uma matriz que associa 65 modalidades esportivas com 20 habilidades diferentes e apresenta Índice de Potencial Esportivo Profissional (IPEP) para avaliação estratégica do aprimoramento profissional.

4. As perdas no caminho

"As perdas no caminho" oferece um relato íntimo sobre como equilibrar ambições profissionais e o desejo de formar uma família (Imagem: Divulgação | Editora Inverso)
“As perdas no caminho” oferece um relato íntimo sobre como equilibrar ambições profissionais e o desejo de formar uma família Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Inverso

Doutora em Gestão da Inovação e mentora de carreiras, Renata Seldin compartilha uma década marcada por tentativas frustradas de engravidar, perdas gestacionais e desafios pessoais, enquanto construía uma carreira de sucesso.

A obra oferece um relato íntimo sobre como equilibrar ambições profissionais e o desejo de formar uma família. Com uma perspectiva sensível e otimista, ela defende a importância do planejamento familiar para que as mulheres possam tomar decisões conscientes sem renunciar aos projetos profissionais.

5. Como expandir o seu negócio

Em "Como expandir o seu negócio", o empresário Donald Miller apresenta um método simples e prático para decolar negócios usando a metáfora de um plano de voo (Imagem: Divulgação | Editora Hábito)
Em “Como expandir o seu negócio”, o empresário Donald Miller apresenta um método simples e prático para decolar negócios usando a metáfora de um plano de voo (Imagem: Divulgação | Editora Hábito) Crédito:

Administrar uma pequena empresa pode ser mais desafiador do que parece. Neste livro da Editora Hábito, o empresário Donald Miller apresenta um método simples e prático para decolar negócios usando a metáfora de um plano de voo. A partir das próprias experiências, ele mostra como planejar o crescimento, sair da desorganização, alcançar resultados escaláveis e ganhar mais tempo para o que realmente importa na vida profissional e pessoal.

6. Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas

"Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas" aborda o papel da inteligência artificial na redefinição do trabalho (Imagem: Divulgação | Editora Actual)
“Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas” aborda o papel da inteligência artificial na redefinição do trabalho Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Actual

Cientista de dados e filósofo da cultura analítica, Ricardo Cappra investiga a interdependência entre pessoas e máquinas na era dos algoritmos. Neste lançamento da Alta Books, o autor aborda o papel da inteligência artificial na redefinição do trabalho, ajudando líderes e empreendedores a repensar conceitos como controle, autonomia, memória, criatividade e subjetividade. Um debate atual sobre o uso da tecnologia como aliada nos negócios.

7. O valor das ações

"O valor das ações" propõe uma mudança de perspectiva sobre como avaliar empresas (Imagem: Divulgação | Edipro)
“O valor das ações” propõe uma mudança de perspectiva sobre como avaliar empresas Crédito: Imagem: Divulgação | Edipro

Estrategista de investimentos da Wall Street e professor da Columbia Business School, Michael J. Mauboussin, ao lado do economista Alfred Rappaport, propõe uma mudança de perspectiva sobre como avaliar empresas: em vez de buscar o “valor real”, entender as expectativas embutidas no preço das ações.

Os autores analisam como tecnologia, cash flow e crescimento digital redefinem o mercado, oferecendo ferramentas práticas para interpretar cenários, antecipar movimentos e tomar decisões mais racionais no universo dos investimentos.

8. Crises Financeiras e a Regulação Canguru

"Crises Financeiras e a Regulação Canguru" conecta economia, história e política financeira para mostrar como falhas estruturais e respostas regulatórias tardias ampliam impactos (Imagem: Divulgação | Luís Carlos Demartini)
“Crises Financeiras e a Regulação Canguru” conecta economia, história e política financeira para mostrar como falhas estruturais e respostas regulatórias tardias ampliam impactos (Imagem: Divulgação | Luís Carlos Demartini) Crédito:

Executivo financeiro e pesquisador em riscos, Luís Carlos Demartini investiga por que quebras bancárias, bolhas especulativas e colapsos do sistema financeiro seguem padrões recorrentes, mas continuam sendo tratados como eventos imprevisíveis.

Na obra, o autor conecta economia, história e política financeira para mostrar como falhas estruturais e respostas regulatórias tardias ampliam impactos, propondo uma reflexão crítica sobre prevenção, governança e estabilidade econômica.

Por Misael Freitas

