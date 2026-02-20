Casagrande reage à derrubada de tarifas dos EUA: 'Comércio precisa de equilíbrio'
Em publicação nas redes sociais, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), reagiu à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, desde abril do ano passado, a países que fazem comércio com o país norte-americano.
Em seu perfil no X (antigo Twitter), o mandatário capixaba escreveu que a decisão da Suprema Corte "reforça que comércio internacional precisa de legalidade, equilíbrio e diálogo". Ainda no texto da publicação, Casagrande ressaltou que, "quem produz e gera emprego não pode pagar a conta de disputas políticas". Veja publicação abaixo:
Em abril de 2025, ao anunciar o que chamou de "tarifas recíprocas" no que batizou de "Dia da Libertação", Trump aplicou uma taxa de 10% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA — então o menor patamar aplicado aos países afetados.