Casagrande reage à derrubada de tarifas dos EUA: 'Comércio precisa de equilíbrio'

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o mandatário capixaba escreveu que a decisão da Suprema Corte "reforça que comércio internacional precisa de legalidade, equilíbrio e diálogo". Ainda no texto da publicação, Casagrande ressaltou que, "quem produz e gera emprego não pode pagar a conta de disputas políticas". Veja publicação abaixo: