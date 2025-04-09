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Cultura

10 livros para enriquecer sua biblioteca  

Confira obras de diferentes gêneros para você colecionar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 12:04

Ler ajuda a compreender melhor o mundo ao redor e ampliar os horizontes (Imagem: Gorgev | Shutterstock)
Ler ajuda a compreender melhor o mundo ao redor e ampliar os horizontes Crédito: Imagem: Gorgev | Shutterstock
Foi com o objetivo de incentivar a leitura como ferramenta fundamental para a educação que surgiu o Dia Nacional da Biblioteca, celebrado em 9 de abril. Mais do que uma forma de adquirir conhecimento, os livros são fonte de inspiração e entretenimento. Seja para os estudos, por causa do trabalho ou simplesmente por lazer, ler ajuda a compreender melhor o mundo ao redor, ampliar os horizontes, despertar a curiosidade e distrair a mente da realidade 
Nas prateleiras de uma biblioteca, cada obra guarda uma nova possibilidade. Clássicos da literatura, biografias inspiradoras, obras de ficção envolventes ou títulos de desenvolvimento pessoal – independentemente do gênero, a leitura nos conecta a diferentes épocas, culturas e ideias.
Foi pensando em explorar um universo desconhecido, refletir sobre temas variados e, principalmente, alimentar a imaginação que selecionamos 10 novidades para enriquecer sua biblioteca. Confira! 

1. Dylan elétrico

O livro “Dylan elétrico” inspirou o filme &#8220;Um Completo desconhecido&#8221; (Imagem: Reprodução digital | Editora Tordesilhas)
O livro “Dylan elétrico” inspirou o filme “Um Completo desconhecido” Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Tordesilhas
Para os fãs do universo musical e suas histórias marcantes, “Dylan elétrico” é leitura obrigatória. Lançado no Brasil pela editora Tordesilhas, o livro do guitarrista vencedor de Grammy e um dos críticos musicais mais importantes do mundo, Elijah Wald, reconstrói a icônica noite de 25 de julho de 1965, quando Bob Dylan chocou o público do Newport Folk Festival ao trocar o violão acústico por uma guitarra elétrica. A obra , que inspirou o filme Um Completo Desconhecido , revela os bastidores desse momento histórico e seu impacto na música mundial.  

2. Ilíada & Odisseia

Em &#8220;Ilíada &amp; Odisseia&#8221;, Clóvis de Barros Filho explica as lições atemporais da história (Imagem: Reprodução digital | Editora Citadel)
Em “Ilíada & Odisseia”, Clóvis de Barros Filho explica as lições atemporais da história Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Citadel
Tem dificuldades com os clássicos da literatura mundial? Então “Ilíada & Odisseia”, explicados pelo filósofo e professor Clóvis de Barros Filho é a dica perfeita. Nesta obra, o escritor best-seller explora as lições atemporais presentes nas aventuras de heróis como Aquiles e Odisseu em reflexões sobre coragem, honra e o sentido da vida. O autor conecta as narrativas à realidade contemporânea, compara disputas mitológicas com as semifinais da Champions League e relaciona batalhas imponentes aos cenários de home office, tornando a leitura leve e instigante.

3. 40 dias na floresta

Em &#8220;40 dias na floresta&#8221;, Mat Youkee narra a impressionante jornada de 4 crianças que ficaram perdidas por um mês na selva (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)
Em “40 dias na floresta”, Mat Youkee narra a impressionante jornada de 4 crianças que ficaram perdidas por um mês na selva Crédito: Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora
Uma história real de sobrevivência que parece saída da ficção! Lançado no Brasil pela Matrix Editora, “40 dias na floresta ” narra a impressionante jornada de quatro crianças indígenas que, após um acidente aéreo na Amazônia colombiana, enfrentaram a selva sozinhas por mais de um mês. Com uma narrativa intensa, o jornalista Mat Youkee revela os desafios extremos, a resiliência inspiradora dos irmãos e a conexão profunda entre os povos indígenas e a natureza.

4. Princesas em greve!

Em &#8220;Princesas em greve!&#8221; as princesas querem explorar o mundo (Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez)
Em “Princesas em greve!” as princesas querem explorar o mundo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez
Cansadas de viver sob regras que não escolheram, as princesas decidem se rebelar! Nada de vestidos desconfortáveis ou destinos traçados — agora elas querem explorar o mundo, ser quem quiserem e escrever suas próprias histórias. Thais Linhares reinventa os contos de fadas com um olhar afiado e feminista, mostrando que meninas podem sonhar alto, lutar por seus direitos e trilhar seus próprios caminhos, sem esperar por um príncipe para salvá-las. 

5. Sangue neon

Em &#8220;Sangue neon&#8221;, o autor resgata trajetórias da epidemia da AIDS no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Editora Faria e Silva)
Em “Sangue neon”, o autor resgata trajetórias da epidemia da AIDS no Brasil Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Faria e Silva
Bibliotecas preservam histórias que não podem ser esquecidas! Em “Sangue neon ” , Marcelo Henrique Silva resgata trajetórias invisibilizadas da epidemia da AIDS no Brasil entre os anos 1970 e 1990. Baseado em fatos, este romance histórico narra a luta de uma travesti que cria o primeiro centro de acolhimento a pacientes com HIV no país, os bastidores dos comissários que contrabandeiam medicamentos, e dos médicos que sonham com um novo sistema de saúde.

6. Eu e eles antes do apocalipse

O livro &#8220;Eu e eles antes do apocalipse&#8221; reúne crônicas e poemas sobre o cotidiano (Imagem: Reprodução digital | Editora UICLAP)
O livro “Eu e eles antes do apocalipse” reúne crônicas e poemas sobre o cotidiano Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora UICLAP
Esta obra reúne crônicas e poemas que revelam o lado inesperado e divertido do cotidiano. Com uma escrita sensível e bem-humorada, o escritor e jornalista Ricardo Salim reflete sobre a vida, as relações e a importância de valorizar cada momento. Membro e orador oficial da Academia Barbacenense de Letras, o autor transforma experiências comuns em leituras afetuosas e instigantes.

7. Frases bem construídas

O livro &#8220;Frases bem construídas&#8221; traz as melhores frases de personalidades e do autor (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)
O livro “Frases bem construídas” traz as melhores frases de personalidades e do autor Crédito: Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora
Em “Frases bem construídas”, o renomado arquiteto Arthur Casas reúne as melhores frases que colecionou — dele mesmo e de personalidades como Pablo Picasso, David Bowie e até Rita Cadillac. Um livro lindo para ler, presentear ou deixar na mesa de centro e pegar para se inspirar quando bater aquela vontade. Cheio de pensamentos sobre arte, vida e como construir coisas legais, não apenas prédios! Dica perfeita para quem ama design, cultura e boas ideias. 

8. Se o dia não estiver sorrindo

Em &#8220;Se o dia não estiver sorrindo&#8221;, Baek e Mackencie buscam o caminho da cura (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)
Em “Se o dia não estiver sorrindo”, Baek e Mackencie buscam o caminho da cura Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão
O livro escrito por Tatielle Katluryn é para os fãs de doramas ! Mudar-se para Seul deveria ser um recomeço para Baek Fletcher, mas feridas do passado e o medo de não ser aceito tornam tudo mais difícil. Enquanto isso, Mackenzie Jones, do outro lado do mundo, luta contra a baixa autoestima e o receio de nunca despertar a paixão de algum garoto. Em meio a reencontros, os dois protagonistas mostram que a verdadeira cura acontece quando nos permitimos ser vulneráveis. 

9. A Fonte da Juventude

Em &#8220;A Fonte de Juventude&#8221;, a autora compartilha hábitos para melhorar a saúde física e mental (Imagem: Reprodução digital | Editora Faro Editorial)
Em “A Fonte de Juventude”, a autora compartilha hábitos para melhorar a saúde física e mental Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Faro Editorial
Para quem busca uma vida mais leve, feliz e saudável, “ A Fonte da Juventude ” é leitura essencial. A naturopata e nutrologista Fernanda Fernandes, especialista em longevidade, compartilha, nesta obra, práticas e hábitos que podem transformar a saúde física e mental . Com base em estudos e experiências clínicas, a autora revela como nutracêuticos, vitaminas e compostos bioativos podem ajudar a retardar os sinais do envelhecimento, aumentar a energia e promover o equilíbrio. Uma obra indispensável para quem busca o bem-estar integral do corpo e da mente. 

10. Código Tributário Nacional 2025

O &#8220;Código Tributário Nacional 2025&#8221; traz uma visão completa e atualizada do cenário tributário (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro)
O “Código Tributário Nacional 2025” traz uma visão completa e atualizada do cenário tributário Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro
Com as recentes mudanças no sistema tributário, é fundamental contar com um material de referência atualizado e prático. A nova edição da Coleção Minicódigos 2025 reúne, em um único volume, todo o conteúdo essencial do ordenamento tributário, incluindo trechos da Constituição Federal, a íntegra da Emenda Constitucional nº 132/2023 e a Lei Complementar nº 214/2025. A obra também apresenta anexos, mensagens de vetos e súmulas relacionadas a cada marco legal, oferecendo uma visão completa e atualizada do cenário tributário. Por Dielin da Silva

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