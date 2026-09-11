Inflação da Grande Vitória cai 0,22% em agosto; veja o que ficou mais barato

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou deflação de 0,22% na Grande Vitória em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa uma mudança em relação a julho, quando o índice havia registrado alta de 0,19%.
No acumulado de 2026, a inflação da região chega a 3,16%. Considerando os últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,59%.
A Grande Vitória é uma das áreas utilizadas pelo IBGE para o cálculo do IPCA. O peso da região no índice nacional é de 1,86%.
A queda registrada na Grande Vitória em um mês em que a inflação nacional também ficou negativa. No Brasil, o IPCA recuou 0,32%, influenciado principalmente pela redução dos preços da energia elétrica residencial.
A energia teve queda de 7,63% no país, movimento associado principalmente ao Bônus de Itaipu, que concedeu descontos nas contas de luz dos consumidores em agosto.
Na Grande Vitória, a energia elétrica residencial representa 4,88% do peso do IPCA regional.
Os alimentos também contribuíram para o resultado nacional. O grupo Alimentação e bebidas recuou 0,34% em agosto, terceiro mês seguido de queda.
Entre os produtos que ficaram mais baratos no país estão a batata-inglesa (-19,89%), o pepino (-12,39%), a cenoura (-11,22%), a cebola (-11,07%) e o tomate (-10,94%).
Já entre os alimentos que ficaram mais caros, o destaque foi o limão, que subiu 53,4%. Também tiveram alta o maracujá (19,22%), o pimentão (6,24%) e o peixe-serra (5,76%).
Na Grande Vitória, o grupo que tem maior peso na composição do IPCA é o de Transportes, responsável por 23,45% do índice.
Na sequência aparecem Alimentação e bebidas, com 17,68%; Saúde e cuidados pessoais, com 16,13%; e Habitação, com 15,78%.
Juntos, esses quatro grupos representam cerca de 73% do peso do IPCA da região.
Entre os itens de maior peso estão a gasolina, que representa 5,16% do índice regional, o plano de saúde, com 6,59%, e a energia elétrica residencial, com 4,88%.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda de um a cinco salários mínimos, também registrou queda na região.
Em agosto, o indicador recuou 0,17% na Grande Vitória, após alta de 0,16% em julho. No acumulado de 2026, o INPC registra alta de 3,20%. Em 12 meses, a variação acumulada é de 4,42%.