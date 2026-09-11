Inflação da Grande Vitória cai 0,22% em agosto; veja o que ficou mais barato

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou deflação de 0,22% na Grande Vitória em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa uma mudança em relação a julho, quando o índice havia registrado alta de 0,19%.





No acumulado de 2026, a inflação da região chega a 3,16%. Considerando os últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,59%.





A Grande Vitória é uma das áreas utilizadas pelo IBGE para o cálculo do IPCA. O peso da região no índice nacional é de 1,86%.