Luna Hardman briga com japonesa em busca do primeiro título mundial

O Espírito Santo chega ao Wahine, etapa decisiva do Circuito Mundia de Bodyboarding, com quatro atletas entre as dez primeiras colocações do ranking: Luna Hardman (2ª), Neymara Carvalho (4ª), Maíra Viana (6ª) e Maylla Venturin (8ª). Única brasileira na disputa pelo título mundial, Luna ocupa a segunda posição do ranking e terá pela frente a japonesa Namika Yamashita, líder da temporada.
A situação, porém, não está favorável para a capixaba. Luna está, atualmente, com 5270 pontos, tendo vencido a etapa de Aveiro, Portugal, e ficado com o vice em Sintra, também em terras portuguesas. Em contrapartida, a japonesa soma 6000 pontos, após vencer duas etapas das três disputadas, inclusive batendo a Luna, em Sintra.
"Tem uma frase que eu gosto de ver sempre quando eu estou em situações como essa de disputa, que é pressão é um privilégio. Se eu tenho a pressão é porque eu estou num lugar privilegiado que eu posso sentir essa pressão. Então, é trabalhar 100% a minha mente para estar focada, estar 100% presente no momento e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance", completou a capixaba, atual campeã do Wahine.
Para ser campeã, a brasileira precisa vencer o evento e Namika terminar em 9º lugar ou pior, o equivalente a cair antes das quartas de final. A outra situação é, se a Luna chegar apenas na final, a japonesa precisa encerrar sua participação em 13º lugar ou pior, que significa cair na Round 4.
"A disputa está um pouco difícil, porque a Namika já ganhou duas etapas.. Então vai ser uma batalha dura, mas eu vou fazer tudo realmente que tiver no meu controle", disse Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Junior e filha de Neymara Carvalho.
O Wahine
O Espírito Santo volta a receber a elite do bodyboarding feminino mundial neste ano. Entre os dias 10 e 20 de setembro, na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2026 será novamente a etapa decisiva do Circuito Mundial Feminino da modalidade.
A competição encerra o calendário internacional da IBC World Tour feminina, que também passou por etapas nas Maldivas e em Portugal, e reúne atletas de destaque do Brasil e do exterior na disputa pelos títulos das categorias Profissional, Pro Jr e Master.