Luna Hardman briga com japonesa em busca do primeiro título mundial

O Espírito Santo chega ao Wahine, etapa decisiva do Circuito Mundia de Bodyboarding, com quatro atletas entre as dez primeiras colocações do ranking: Luna Hardman (2ª), Neymara Carvalho (4ª), Maíra Viana (6ª) e Maylla Venturin (8ª). Única brasileira na disputa pelo título mundial, Luna ocupa a segunda posição do ranking e terá pela frente a japonesa Namika Yamashita, líder da temporada.





A situação, porém, não está favorável para a capixaba. Luna está, atualmente, com 5270 pontos, tendo vencido a etapa de Aveiro, Portugal, e ficado com o vice em Sintra, também em terras portuguesas. Em contrapartida, a japonesa soma 6000 pontos, após vencer duas etapas das três disputadas, inclusive batendo a Luna, em Sintra.





"Tem uma frase que eu gosto de ver sempre quando eu estou em situações como essa de disputa, que é pressão é um privilégio. Se eu tenho a pressão é porque eu estou num lugar privilegiado que eu posso sentir essa pressão. Então, é trabalhar 100% a minha mente para estar focada, estar 100% presente no momento e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance", completou a capixaba, atual campeã do Wahine.



