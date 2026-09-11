Do esterco ao sabão, escola do ES ensina sustentabilidade na prática

Segundo os alunos, o método de ensino já tem reflexos fora da escola. Yara, por exemplo, conta que não sabia fazer o manejo de hortaliças antes de estudar na unidade. Hoje, ela aplica os conhecimentos aprendidos na horta em casa e ajuda na alimentação da família.





Danilo também pretende trabalhar no setor agrícola e diz que utiliza os ensinamentos da escola no dia a dia. “É uma realidade bacana de se viver. Aqui, estou aprendendo bastante para poder levar de volta o conhecimento para a minha família e para a comunidade também”, avaliou.





Guilherme também pretende seguir carreira no campo e destaca a importância da formação para o futuro como técnico em agropecuária. “A pedagogia da alternância e vivência da realidade são de extrema importância para a nossa vida, futuros técnicos em agropecuária. A vivência da teoria na prática é algo essencial”, finalizou.