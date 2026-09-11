Mais proteína no lanche da tarde: veja 3 receitas práticas e nutritivas

Em uma tigela, coloque a lentilha cozida e amasse com um garfo até obter uma massa com alguns pedaços pequenos. Acrescente a ricota, a farinha de grão-de-bico, o ovo, a cebola e a salsinha. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa uniforme e que possa ser modelada. Divida a massa em 8 partes e modele cada uma no formato de croquete. Disponha os croquetes em uma assadeira untada e pincele o azeite sobre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire do forno e sirva em seguida.