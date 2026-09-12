O celular de Vorcaro: os pedidos de ministros do STF para acesso a conteúdo — e a reposta de Mendonça

"Reitero, no ponto, os fundamentos deduzidos pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, no sentido de que tal providência é necessária para que seja assegurado a todos os Ministros o conhecimento de todas as informações relevantes para o julgamento, já que a subsistência de acesso assimétrico ao acervo informativo compromete a paridade entre os integrantes da Corte e, em última análise, a própria colegialidade que deve presidir o julgamento", escreveu o ministro Gilmar Mendes no pedido a Fachin.