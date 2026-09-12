Gilvan da Federal está fora das eleições 2026 e já tem substituto no PL

O deputado federal Gilvan da Federal (PL) está fora da disputa por uma vaga na Câmara. Ele poderia recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após ter o pedido de registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), mas a chance de vitória seria baixa, uma vez que ele já sofreu derrotas no TSE.





Assim, Gilvan desistiu de concorrer. Ele vai ser substituído na chapa de candidatos a deputado federal pelo vereador de Viana Lucas Stein Casagrande, que até então não era candidato a nenhum cargo em 2026.





"Em que pese o fato de que eventual condenação do Deputado Gilvan Aguiar Costa não transitou em julgado, o que por consequência permitiria sua participação nas eleições de outubro vindouro, o mesmo optou por retirar sua candidatura", diz nota da Executiva nacional do Partido Liberal, assinada pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.









O presidente estadual do PL, senador Magno Malta, afirmou que "acata a decisão da Executiva Nacional do Partido Liberal".





A legislação eleitoral permite a substituição de candidatos até o dia 14, ou seja, a próxima segunda-feira.





Gilvan e o PL poderiam se arriscar e manter a candidatura sub judice, enquanto o deputado recorreria ao TSE.





Mas se o Tribunal decidisse manter o indeferimento do registro, os votos eventualmente destinados a Gilvan seriam anulados. O PL, neste caso, teria um candidato a deputado federal a menos. E logo um dos principais puxadores de voto da chapa.





Gilvan foi condenado pelo próprio TRE por violência política de gênero contra Camila Valadão (PSOL). Ela, hoje deputada estadual, era vereadora de Vitória, tal qual Gilvan, na época dos fatos.





Foi essa condenação que tornou Gilvan inelegível, por decisão do TSE e que, ao final, o levou a ter o pedido de registro de candidatura indeferido pelo TRE-ES.











