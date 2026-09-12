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Norte do ES

Motociclista de 33 anos morre em acidente com picape em Aracruz

Segundo a PM, picape fazia uma conversão à esquerda quando houve a colisão com a moto na ES 124

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 11:41

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 set 2026 às 11:41
Motociclista morre após acidente na ES-124, em Aracruz
Geovane pilotava a moto envolvida no acidente ocorrido na ES-124, em Aracruz Reprodução - Redes Sociais

Um motociclista de 33 anos, identificado como Geovane Laporte, morreu após se envolver em um acidente com uma picape na ES 124, próximo à comunidade de Peladinho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (11). 


De acordo com a Polícia Militar, a picape realizava uma conversão à esquerda quando houve a colisão com a motocicleta, que seguia no sentido contrário, de Guaraná para Aracruz. A moto atingiu a lateral direita do veículo.


Geovane foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.


O motorista da picape, de 64 anos, foi levado por um amigo ao Hospital São Camilo. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

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