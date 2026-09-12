Motociclista de 33 anos morre em acidente com picape em Aracruz

Um motociclista de 33 anos, identificado como Geovane Laporte, morreu após se envolver em um acidente com uma picape na ES 124, próximo à comunidade de Peladinho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (11).





De acordo com a Polícia Militar, a picape realizava uma conversão à esquerda quando houve a colisão com a motocicleta, que seguia no sentido contrário, de Guaraná para Aracruz. A moto atingiu a lateral direita do veículo.





Geovane foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.





O motorista da picape, de 64 anos, foi levado por um amigo ao Hospital São Camilo. Ele realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.