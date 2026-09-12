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Homicídio

Homem é morto com tiro na cabeça no bairro Feu Rosa, na Serra

Segundo a PM, vítima estava com a companheira quando foi abordada por um homem em uma bicicleta elétrica e sofreu o disparo

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2026 às 10:35
Homem é morto com tiro na cabeça no bairro Feu Rosa, na Serra.
Homem foi morto com tiro na cabeça na Rua Flamboyant, no bairro Feu Rosa, na Serra. Alice Sousa / TV Gazeta

Um homem identificado como Tiago de Jesus Santos Souza foi morto com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira (11), no bairro Feu Rosa, na Serra. O crime aconteceu por volta das 23h25, na Rua Flamboyant, próximo a uma praça.


Segundo informações da Polícia Militar, Tiago estava com a companheira na praça do bairro quando um homem não identificado teria começado a rodear o casal. Diante da situação, os dois decidiram voltar para casa.


Ainda de acordo com o registro policial, quando chegaram à altura do número 15 da Rua Flamboyant, o suspeito se aproximou em uma bicicleta elétrica e efetuou um disparo contra a cabeça de Tiago. Em seguida, ele fugiu.


A vítima foi socorrida por um morador e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Por volta da meia-noite deste sábado (12), a morte foi constatada na unidade de saúde. O corpo de Tiago foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.


Segundo consta no registro policial, o homem teria algum atrito com a vítima, o que poderia ter motivado o ataque. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.

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