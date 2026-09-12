Homem é morto com tiro na cabeça no bairro Feu Rosa, na Serra.

Um homem identificado como Tiago de Jesus Santos Souza foi morto com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira (11), no bairro Feu Rosa, na Serra. O crime aconteceu por volta das 23h25, na Rua Flamboyant, próximo a uma praça.





Segundo informações da Polícia Militar, Tiago estava com a companheira na praça do bairro quando um homem não identificado teria começado a rodear o casal. Diante da situação, os dois decidiram voltar para casa.





Ainda de acordo com o registro policial, quando chegaram à altura do número 15 da Rua Flamboyant, o suspeito se aproximou em uma bicicleta elétrica e efetuou um disparo contra a cabeça de Tiago. Em seguida, ele fugiu.





A vítima foi socorrida por um morador e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Por volta da meia-noite deste sábado (12), a morte foi constatada na unidade de saúde. O corpo de Tiago foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.





Segundo consta no registro policial, o homem teria algum atrito com a vítima, o que poderia ter motivado o ataque. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.





Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.