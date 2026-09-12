ES tem alertas de tempestade para domingo (13) e segunda-feira (14); veja as cidades

O Espírito Santo tem dois avisos de tempestade emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para domingo (13) e segunda-feira (14). Os alertas são classificados como de perigo potencial e preveem chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.





Nos dois dias, a previsão do Inmet indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.





No domingo, o aviso vale durante todo o dia e atinge seis municípios do Sul do Estado: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.





Já na segunda-feira, a área sob alerta aumenta e passa a abranger 42 municípios, entre eles Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, na Grande Vitória. O aviso também é válido entre 0h e 23h59.