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Clima

ES tem alertas de tempestade para domingo (13) e segunda-feira (14); veja as cidades

Inmet prevê chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 10:54

Publicado em 

12 set 2026 às 10:54
ES tem alerta de tempestade para domingo (13) e segunda-feira (14)
ES tem alerta de tempestade para domingo (13) e segunda-feira (14) Reprodução INMET

O Espírito Santo tem dois avisos de tempestade emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para domingo (13) e segunda-feira (14). Os alertas são classificados como de perigo potencial e preveem chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.


Nos dois dias, a previsão do Inmet indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.


No domingo, o aviso vale durante todo o dia e atinge seis municípios do Sul do Estado: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.


Já na segunda-feira, a área sob alerta aumenta e passa a abranger 42 municípios, entre eles Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, na Grande Vitória. O aviso também é válido entre 0h e 23h59.

Veja as cidades sob alerta na segunda-feira (14):

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • São José do Calçado
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

Cuidados durante a tempestade

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Veículos também não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.


A recomendação é ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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