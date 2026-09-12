ES tem alertas de tempestade para domingo (13) e segunda-feira (14); veja as cidades

O Espírito Santo tem dois avisos de tempestade emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para domingo (13) e segunda-feira (14). Os alertas são classificados como de perigo potencial e preveem chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Nos dois dias, a previsão do Inmet indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
No domingo, o aviso vale durante todo o dia e atinge seis municípios do Sul do Estado: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.
Já na segunda-feira, a área sob alerta aumenta e passa a abranger 42 municípios, entre eles Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, na Grande Vitória. O aviso também é válido entre 0h e 23h59.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Veículos também não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
A recomendação é ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.